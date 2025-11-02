ドジャースのSNSが公開

【MLB】ドジャース 5ー4 Bジェイズ（日本時間2日・トロント）

ドジャースの公式SNSが1日（日本時間2日）に更新され、同日のワールドシリーズ第7戦で勝利投手となり、シリーズMVPに輝いた山本由伸投手の写真が投稿された。ワールドチャンピオンのトロフィーを手にニコリと笑顔。「MVP! MVP! MVP!」と綴られた。

山本はワールドシリーズ第2戦で9回1失点で完投勝利。第3戦は登板しなかったが、延長18回にはチームを救うべくブルペン投球を行った。崖っぷちの第6戦は6回1失点で勝利投手に。第7戦は5回表終了後からブルペンで準備をはじめ、9回1死からロハスが同点打を放ったその裏、スネルがピンチを招いたところで登板となった。

先頭のカークに死球を与えて1死満塁にピンチを広げたが、バーショは二ゴロで2死に。続くクレメントの大飛球は中堅に入った直後のパヘスが好捕。延長10回は3者凡退に抑えと、11回にスミスが勝ち越し弾。その裏は1死一、二塁となるも、カークを併殺打に仕留めて胴上げ投手となった。

山本はワールドシリーズ3登板で3勝0敗、防御率1.02、15奪三振という圧倒的な成績を残し、日本人選手としては16年ぶりとなるシリーズMVPに輝いた。ワールドシリーズでの3勝は歴代13度目。直近では2001年のランディ・ジョンソン以来の快挙だった。

球団公式SNSはトロフィーを持った山本の写真を公開。トロフィーのゴールドと、金のゴーグル、そして喜ぶ山本の白い歯が輝いていた。（Full-Count編集部）