ヴィトンのバッグで球場入り

【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間1日・トロント）

ドジャースの山本由伸投手は31日（日本時間11月1日）、敵地・ブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に先発する。負けたら終戦の大一番。球場入りした際の高級バッグが話題になっている。

山本は25日（同26日）の第2戦で9回1失点完投勝利をマークした。ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦に続いて、ポストシーズンでの2試合連続完投は2001年のカート・シリング以来、24年ぶりの快挙だった。

ただ、チームは第3戦に勝利した後に連敗。王手をかけられ、ワールドシリーズ連覇に崖っぷちとなった。山本は「とにかく勝つだけ。目の前の試合に集中して、いつも通りのプレーができればと思います」と意気込んでいた。

そんな中、球場入りで話題になったのは高級ブランド「ルイ・ヴィトン」のブルーのカバンだった。今季の移動中でお馴染みにもなっている逸品は2024年秋冬メンズコレクションのアイコンバッグ「スピーディ P9」新色ターコイズカラーと見られ、公式ホームページによれば188万円以上でやり取りされている。

また、その後、球団公式SNSで公開された写真にはエンリケ・ヘルナンデス内野手も同じカバンと見られるものを持っている。SNSでは「由伸くんとお揃いにしたのかな？」「キケは山本由伸とお揃いのルイ・ヴィトンバッグ持っとる」「由伸くんのカバン高そう」と話題になっていた。（Full-Count編集部）