¡¡µ¤¹â¤½÷³¤Â±¡¢¤ä¤Ï¤êÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£10·î31Æü¡¢¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¤ÎÂè1»î¹ç¡¢U-NEXT Pirates¤«¤é¤Ï¿ð¸¶ÌÀÆà¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬ÅÐÈÄ¡£¥Á¡¼¥à¤Î4Ï¢Â³¥é¥¹¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤¿¤Ã¤¿°ì·â¤Ç¾¡Íø¤ò¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¿ð¸¶
¡¡Åö»î¹ç¤Ïµ¯²È¤«¤é¿ð¸¶¡¢EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦Æó³¬Æ²°¡¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢TEAMÍëÅÅ¡¦Çë¸¶À»¿Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦º´¡¹ÌÚ¼÷¿Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç³«¶É¡£Åì1¶É1ËÜ¾ì¤Ç¤ÏÆó³¬Æ²¤Ëº´¡¹ÌÚ¤¬2000ÅÀ¡Ê¡Ü300ÅÀ¡¢¶¡Â÷2000ÅÀ¡Ë¿¶¤ê¹þ¤à¤È¡¢Åì2¶É¤Ç¤Ïº´¡¹ÌÚ¤ËÆó³¬Æ²¤¬1300ÅÀ¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢2ÅÙ¤ÎÎ®¶É¤ò¶´¤ßÆó³¬Æ²¤¬¥È¥Ã¥×ÌÜ¤Ç·Þ¤¨¤¿Æî1¶É2ËÜ¾ì¡£¿ð¸¶¤Ï¥É¥é¤ÎÆóËü¤ò¥¢¥ó¥«¥ó¡£Çë¸¶¤¬Àè¤Ë¥ê¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤¿¤¬¡¢¿ð¸¶¤Ï7ÅûÂÔ¤Á¤Ç¥ê¡¼¥Á¡£¤¹¤ë¤ÈÇë¸¶¤¬¥Ä¥âÀÚ¤ê¤Ç°ìÈ¯Êü½Æ¤·¡¢¿ð¸¶¤Ï18000ÅÀ¤ÎÂç¤¤Ê¥¢¥¬¥ê¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Æî2¶É1ËÜ¾ì¤ÇÆó³¬Æ²¤ËÇë¸¶¤¬8000ÅÀ¸¥¾å¤·¡¢¿ð¸¶¤ÈÆó³¬Æ²¤ÎÅÀº¹¤Ï100ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¡¼¥é¥¹¤ÏÇë¸¶¤Ëº´¡¹ÌÚ¤¬¿¶¤ê¹þ¤ß¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡£¥¢¥¬¥ê²ó¿ô¤Ï1²ó¡¢Êü½Æ0²ó¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÃ¥¼è¤·¤¿¿ð¸¶¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Î¤¢¤¤Ê¡×¡ÖÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥´¥ê¥é¡×¡ÖÏ¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¤ª¤á¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¿ð¸¶¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤¤¡Á¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¡Ö4Ï¢Â³¥é¥¹Ãæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«»ß¤á¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬·ë¹½Âç¤¤¯¤Æ¡£¤¿¤ÀÇØÉé¤¤¹þ¤ß¤¹¤®¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÂÇ¤È¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡Ï¢ÇÔÃæ¤ÎÉé¤ÎÏ¢º¿¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¿ð¸¶¡£ºÇ¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡Ö¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¥¯¥ë¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢Å·µ¤¤ß¤¿¤¤¤ËÝµ¶þ¤È¡¢¤É¤ó¤è¤ê¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ï¤¤²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²¶¤¿¤Á¤Î¤¢¤¤Ê¡ª¡×¡ÖÅ·»È¤«¤â¤·¤ì¤ó¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ÏÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÂè1»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡U-NEXT Pirates¡¦¿ð¸¶ÌÀÆà¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë4Ëü300ÅÀ/¡Ü60.3
2Ãå¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦Æó³¬Æ²°¡¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë3Ëü9200ÅÀ/¡Ü19.2
3Ãå¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦º´¡¹ÌÚ¼÷¿Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë1Ëü2100ÅÀ/¢¥27.9
4Ãå¡¡TEAMÍëÅÅ¡¦Çë¸¶À»¿Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë8400ÅÀ/¢¥51.6
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA/Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë