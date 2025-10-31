ディスプレイではくぅちゃん・むぎちゃん共演☆「ぶらぶらりーず」第3弾はトイプードルまみれ♪
ブランコにつかまるわんこが可愛いミニチュアフィギュア「ぶらぶらりーず」に新カラーのトイプードルが登場！ もふもふわんこのキュートな揺れる姿に癒やされて。
ピーナッツ・クラブのカプセルトイ「ぶらぶらりーず」に、「第3弾 ゆれるトイプーたち」が仲間入り。2025年10月29日より順次、全国のカプセルトイ売場にて展開される。
「ぶらぶらりーず」は、犬がブランコにつかまる姿が可愛い約5cmの立体マスコットのシリーズ。紐がついていて、好きな場所に飾ることができ、マスコットがぶらんこで揺れる姿をお楽しみいただけるアイテムだ。
第1弾・第2弾では、トイプー以外に柴犬やシーズーなどさまざまな犬種のアソートがリリースされていたが、今回の新作となる第3弾は犬の中でも特に毛の色が多彩で知られるトイプードルが大集合♪
カラーバリエーションは、第1弾・第2弾でも入っていたアプリコット、ホワイト、ブラックのほか、新たにシルバー、チョコの毛色が追加された。
カプセルトイ自販機用台紙では、ピーナッツ・クラブのモデル犬として活躍するトイプードルの「くぅちゃん」のビジュアルが登場するほか、SNS総フォロワー数120万人超えのおしゃべりトイプードル「むぎちゃん」が ”友情出演” ！ 「ぶらぶらりーず」の世界をもふもふ可愛く盛り上げます♪
つぶらな瞳、もふもふな毛並み、ぶらんこにつかまる愛らしい姿。
わんこ好き、トイプードル好き、動物好き、可愛いもの好きのあなたにおすすめしたい「ぶらぶらりーず」新作、チェックしてみてね。
