パフェのようなトッピングがご褒美感あふれる「ストロベリーチーズケーキ」

「ストロベリーチーズケーキ」580円

ホワイトチョコとコーヒーの風味がたまらない！「ホワイトモカケーキ」

「ホワイトモカケーキ」540円

ホワイトチョコレートのやさしい甘さとほどよいコーヒーの風味を楽しめる「ホワイトモカケーキ」。スポンジはキャラメル風味になっていて、コーヒータイムにぴったりの味わい深いケーキです。



「アールグレイスコーン」330円

人気の「アールグレイスコーン」は、アールグレイの豊かな香りと風味が口いっぱいに広がる、忘れられない味わい。ホリデーシーズンの期間限定で再登場するので、ぜひ味わってみて。



「ホワイトチョコマカダミアドーナツ」 310円

生地にマカダミアナッツ風味のクリームを入れ、ホワイトチョココーティングとローストマカダミアナッツをトッピングしたドーナツは、この季節にぴったり。マカダミアナッツとホワイトチョコの、まろやかな甘さとコク深い味わいを楽しむことができますよ♪



「トマトモッツァレラ＆バジルチキン 石窯フィローネ」（リニューアル） 630円

モッツァレラチーズが昨年比約20％増量！ リニューアルして再登場する「トマトモッツァレラ＆バジルチキン 石窯フィローネ」は、石窯で焼き上げたフィローネに、フレッシュなモッツァレラチーズ、濃厚なトマトソースと香り高いバジルソース、ローストチキンとセミドライトマトをサンドした食べ応えのある一品。ランチタイムにおすすめです♪



名物スイーツもリニューアル！「ストロベリー&クランベリー ブリスバー」（再登場）

「ストロベリー&クランベリー ブリスバー」350円

ホリデーシーズン名物の「ブリスバー」。いままでスパイスが香る生地に、クランベリーとホワイトチョコレートチャンクが入っていましたが、今年はストロベリーが加わり特別な一品に！ ベリーとスパイスの風味は、期間限定コーヒー「スターバックス® クリスマス ブレンド」とも相性抜群♪



「シュトーレン」2350円

ドライフルーツ（クランベリー・レーズン・オレンジピール）や ナッツ（アーモンド・クルミ・ピスタチオ）をたっぷり盛り込んだ、ホリデーシーズンの定番菓子。シナモン・カルダモン・ナツメグといったスパイス香るホリデーらしい一品です。セットになっているオリジナルポーチは、上品なピンクのコーデュロイ生地がオシャレ♪



クリスマスのギフトにもおすすめ！「ジンジャーブレッドクッキー」

「ジンジャーブレッドクッキー 」1890円

ジンジャー、シナモン、ナツメグ、クローブが香る「ジンジャーブレッドクッキー 」。人型とクマの2種類が全部で15枚入っています。かわいいデザインの箱が、クリスマス気分を盛り上げてくれます。コーヒーやティーとの相性もバッチリで、ギフトとしてもおすすめですよ♪



「ホリデーシーズン第1弾」フードのラインナップをご紹介しましたが、気になるフードは見つかりましたか？

この時期定番の焼き菓子から、ホリデー気分を盛り上げてくれるスイーツ、食べ応え抜群のフードに、コーヒーやティーまで盛り沢山でした♪

ぜひこの機会に、今だけの味わいを楽しんでくださいね！



■2025年「ホリデーシーズン第1弾」フード

販売期間：2025年11月1日（土）〜

販売場所：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります。



Text：鳥羽美咲



●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

