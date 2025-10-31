呪術廻戦 5th anniversary】 10月31日 順次発売 価格：1回800円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 呪術廻戦 5th anniversary」を10月31日より順次発売する。価格は1回800円。

本商品は、「呪術廻戦」に登場するキャラクターをモチーフにした一番くじ。A賞からF賞まで、描きおろしイラストを使用したビッグアクリルスタンドで「虎杖悠仁」、「伏黒恵」、「劇場版 呪術廻戦 ０」の「乙骨憂太」と「狗巻棘」、TVアニメ第2期「懐玉・玉折」の「五条悟」と「夏油傑」がラインナップする。

M賞は「五条悟」と「夏油傑」の“青春”を再現した「懐玉・玉折 メモリアルフィギュア」で5周年を記念したメモリアルアイテムとなっている。

その他に、「虎杖悠仁フィギュア」、「乙骨憂太フィギュア」、「歴代キービジュアルポスター」、「缶バッジセット」などがラインナップしている。

ラストワン賞には「虎杖悠仁」、「伏黒恵」、「釘崎野薔薇」3人の気迫に満ちた姿を立体化したバストアップフィギュアが登場する。

「一番くじ 呪術廻戦 5th anniversary」ラインナップ

【各等賞一覧】

A賞：虎杖悠仁 ビッグアクリルスタンド

B賞：伏黒恵 ビッグアクリルスタンド

C賞：乙骨憂太 ビッグアクリルスタンド

D賞：狗巻棘 ビッグアクリルスタンド

E賞：五条悟 ビッグアクリルスタンド

F賞：夏油傑 ビッグアクリルスタンド

G賞：虎杖悠仁フィギュア

H賞：乙骨憂太フィギュア

I賞：歴代キービジュアルポスター

J賞：歴代ロゴアクリルスタンド

K賞：クリアファイル・ステッカーセット

L賞：缶バッジセット

M賞：懐玉・玉折 メモリアルフィギュア

ラストワン賞：渋谷事変 メモリアルフィギュア

ダブルチャンスキャンペーン：ラストワン賞 渋谷事変 メモリアルフィギュア

A賞：虎杖悠仁 ビッグアクリルスタンド

B賞：伏黒恵 ビッグアクリルスタンド

C賞：乙骨憂太 ビッグアクリルスタンド

D賞：狗巻棘 ビッグアクリルスタンド

E賞：五条悟 ビッグアクリルスタンド

F賞：夏油傑 ビッグアクリルスタンド

G賞：虎杖悠仁フィギュア

H賞：乙骨憂太フィギュア

I賞：歴代キービジュアルポスター

J賞：歴代ロゴアクリルスタンド

K賞：クリアファイル・ステッカーセット

L賞：缶バッジセット

M賞：懐玉・玉折 メモリアルフィギュア

ラストワン賞：渋谷事変 メモリアルフィギュア

ダブルチャンスキャンペーン

期間：発売日～2026年1月末日

ラストワン賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は50個。

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

(C) 2021 「劇場版 呪術廻戦 0」製作委員会 (C)芥見下々／集英社

※発売日は流通により前後する場合があります。