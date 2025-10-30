第6戦は山本由伸、第7戦は大谷翔平で世界一連覇か

ドジャース・大谷翔平が世界一連覇をかけたワールドシリーズ第7戦で先発マウンドに上がる。28日（日本時間29日）のブルージェイズとの第4戦では、こんな可能性が見えてきた。

ローテーション順なら11月1日（同2日）の第7戦は右腕タイラー・グラスノーだ。通常なら登板2日前にブルペン入りする長身右腕だが、登板3日前のこの日ブルペン入りした。これが意味するものとは……。山本由伸が先発する31日（同11月1日）の第6戦以降、グラスノーはチームのアキレス腱となっているブルペンに回るのではないか。

気になる発言もあった。第5戦の試合前会見。投手・大谷について、ロバーツ監督は「今夜は登板しない。今後については決めてないが、第6戦や第7戦という状況になれば、もちろん総動員になるだろう。（大谷の）状態が良く、チームにとって理にかなうなら、当然選択肢になる」と再登板の可能性を示唆。これまで大一番での守護神・大谷の可能性を口にしてきたロバーツ監督だが、この日は先発かリリーフかを明言しなかった。

現行ルールでは大谷の救援登板にはハードルがある。指名打者→リリーフ登板→指名打者の起用は認められていないからだ。そしてスターターとして投げた方がイニング消化を期待できる上、降板後も指名打者として出場できる。リリーフ待機よりも先発投手として起用した方が二刀流・大谷をフル活用できる。

心配されるのが大谷の疲労だ。延長18回、6時間39分の死闘を戦った翌28日（同29日）の第4戦は最速99.0マイル（約159.3キロ）と走っていなかった。それでも、ヘッドトレーナーを務めるトーマス・アルバート氏は「彼は登板可能だ。健康だし、チームが必要とすれば、投げられる状態だ。準備はできていると思う」と太鼓判を押した。

この日の第5戦で完敗して崖っぷちに追い込まれたドジャース。それでも、敵地トロントへ移る第6戦は山本、第7戦は大谷で悲願の世界一連覇を狙う。こんな逆転シフトも見えている。（Full-Count編集部）