市場規模3000億円を超えたというトレーディングカード。空前のブームの中で話題なのが“おじさんトレカ”です。モデルは、ある地域に住む本当の「おじさん」で、キャラクター名や技などにもその人らしさが込められています。世界からも注目されるユニークなトレカ。その誕生のワケとは。

日本で世界で“トレカ”ブーム 市場規模3000億円超

空前のブームとなっている「トレーディングカード」。3万円や6万円はもちろん...

カードボックス小倉リバーウォーク店 波田祐也さん

「17万6000円、こちら『かんこうきゃく』っていうカードになります。今じゃもう手に入りづらいという希少価値もあると思います」

5年ほど前から市場規模が急拡大し、2024年度はついに3000億円を超えました。

プレイヤー

「（ゲームで）勝っている時が一番楽しいですね。好きなキャラだったら、集めようかなというのはありますね」

その人気は海を越え、世界を巻き込むブームとなっています。

――ポケモンカードは好き？

NYの子ども

「好き。交換するのが楽しい」

普通のおじさんを“トレカ”に 子どもが夢中

そんな中、福岡県香春町にある採銅所地区。人口約1700人、コンビニもない小さな集落で暮らす子どもたちが今、夢中になっているのが、おじさん…おじさん…おじさん！全部おじさんの「サイdo男（さいどめん）カード」。

実際にこの地域に住む男性たちのイラストに、「ウォーターエイジ」や「ホワイトナイトメア」のような、必殺技などが書かれています。

例えば、コーヒーの焙煎が趣味のおじさんに付いたキャラクター名は「カインド・ロースター」で、「ブルーマウンテン」という技で体力を全回復させることができます。

これを使って、いざ！カードバトル！

男の子

「うわ、低め」



女の子（小学2年生）

「寒水石！やった！よし、これで1対1だ」

女の子（小学2年生）

「おじさんで戦うのが面白いです。（実際におじさんと）会った時に、『あ、かっこいい』って感じでした」

男の子（中学1年生）

「ごく普通のおじさんに見えるけど、『採銅所で活躍していますよ』っていうのがあるのがいいなって思います。一番好きなカードは『ファイヤーウォール』です。この人とは結構話したことはあるんですけど、めっちゃ話しやすいし、その場を盛り上げてくれるみたいな」

カードには、地域でボランティア活動するおじさんたちが多く登場しています。

2023年の誕生以来、29人がカードになりました。

「インスピレーションを与える存在」世界も注目

音響機器が好き 高尾忠弘さん（70）

「私のキャラクターは『ビデオストーリー』です。時々（孫の）学校のバスを迎えに行くんですよね。みんなが『キャー』って手をふってくれます」

メンマ作りが得意 奥田龍也さん（73）

「私は『スパイシーストロングメンマン』です。（カードに）サインして欲しいとか言われると、ちょっと戸惑うというか、気恥ずかしい気がしますね」

評判は海外にも伝わり、カードを求めて採銅所地区を訪れる外国人の姿も。

また、イギリスのガーディアン紙は、「サイdo男カード」の取り組みを「過疎化に悩む他の地方コミュニティにインスピレーションを与える存在」と評価しています。

“おじさんトレカ”で地域に絆を

カードを企画したのは、地元で生まれ育った宮原絵理さん。地域のつながりが薄くなっていく現状を目の当たりにしたことが、きっかけだったそうです。

採銅所地域コミュニティ協議会 宮原絵理さん

「子供は大人のことを知らないし、大人も声もかけられないとか、同じ地域の中に住んでいるのに（関係性が）希薄なところがすごく目立っていました。住んでいる子どもたちに『この人たちはすごいよ』とか、『こんなことやってくれている人がいるよ』っていうのを紹介したくて作りました」

カードには「その人らしさ」を詰め込みました。

採銅所地域コミュニティ協議会 宮原絵理さん

「元々営業職をされていて、お話がとっても上手なんですよ。なので饒舌なランナーで『トカティブ（おしゃべり）ランナー』、北九州マラソンに3度も出たことがあるんです。私たちは彼らのことをヒーローだと思っています」

人気の一方で高額転売も

カード効果で地域ボランティアに参加する子どもの数は2倍に増えました。

一方、人気が高まったことで高額転売が相次ぎ発生。6枚セット500円のカードですが、1枚4000円の値段がついたものもあり、6月から販売の中止が続いています。

女の子（小学2年生）

「めちゃくちゃ悲しいです。新しいカードもどんどん出ているのに、今、販売中止をしているからデッキが増えないのが悲しいです」

それでも、地域のおじさんは子どもたちのヒーロー。

女の子（小学2年生）

「サインください！めっちゃくちゃ嬉しいです！」

カードがつなぐ「地域の絆」がそこにはありました。

世代を超えて“トレカ”でつなぐ絆 子どもたちの居場所にも

小川彩佳キャスター：

発想が素晴らしいですよね。

トラウデン直美さん：

最高ですね。本当に地域で活動してらっしゃる方をヒーローにして、子どもたちとの繋がりもできる。それがゆくゆくは子どもたちの居場所にもなるのは、本当に素晴らしい繋がりの取り組みだなと思いますね。子どもたちの中にも、「いつか僕もあのカードになるんだ」っていう子がいるかもしれない。

小川キャスター：

これが他の地域や職場にも応用できるかどうか期待できますね。

