先週、WEST.の神山智洋（32）が結婚を発表した。今年、STARTO ENTERTAINMENT所属タレントから同じWEST.の桐山照史（36）、SUPER EIGHTの大倉忠義（40）、村上信五（43）を含めて4人が結婚を発表。DOMOTO（KinKi Kidsから改名）の堂本光一（46）もゴールイン間近と報道されている。

かつて、旧ジャニーズ事務所では「結婚は1グループ1人しかできない」という掟があったと言われている。SMAPは木村拓哉、TOKIOは山口達也、V6は井ノ原快彦が20代後半から30代前半で伴侶を得たが、それ以外のメンバーは適齢期とは言えない時期の入籍だった。

「この"掟"は、ファンを離さないためのメリー喜多川副社長の作戦だったようです。昔のアイドルは熱愛の噂が出ただけで、レコード売り上げが落ちた。1990年代にはあまり関係なくなっていましたが、結婚はハレーションが大きい。タレントに疑似恋愛しているファンの気持ちを考え、最小限にとどめて人気を下げないようにしていたのでしょう」（芸能関係者）

今から10年前、元TOKIOの国分太一が結婚発表会見で「1グループ1人」という説について聞かれ、「都市伝説に近いのかな」と話した。女性ファンの心理を読み取るメリー氏の戦略は、芸能プロダクションの経営者として当然だったかもしれないが、アイドルやファンにとって良い行為だったとは言い難い。

■世の中から「辛い片想い」が消える契機か…



「"掟"の消滅はタレントにとって、二重の意味で喜ばしいと思います。まず、結婚という人間としてのごく当たり前の権利が認められた点。もう1つ、周りの見えない狂信的なファンが減少しやすくなる点も大きい。アイドルも人間ですから、度を越した応援には困惑します。今後、アイドルの結婚適齢期が世間と同じになれば、狂信的なファンは減っていくのではないか」（前出の芸能関係者）

アイドルをガチで好きになり、結婚を夢見る少女はいる。

「子供の頃に願望を持つ分には構いませんが、大人になっても現実を見ず、アイドルに一筋のままでいると、友達や会社の同僚に距離を置かれ、視野が狭まっていきます。今はSNSで似たもの同士でつながれるため、自分の特殊性に気づかないまま、年齢を重ねてしまう危険性もある。すると、アイドルに『本気の片想い』が続いてしまう。本人からすれば『すてきな片想い』かもしれないが、周りから見ると『つらい片想い』に感じてしまう」（前出の芸能関係者）

アイドルもファンも、年齢と共に成熟していく必要がある。

「神山智洋のように30代前半での結婚、適齢期でのゴールインは望ましい。主なファンは10歳くらい年下ですから、20代前半で現実を目の当たりにして我に返れます。30代以上になると、現実を認めたくない気持ちが強くなる。いつまでも夢みる夢子ちゃんでは、同僚や家族が困惑します」（前出の芸能関係者）

ガチで応援してきたファンにとって、アイドルの結婚は悲しいだろう。しかし、これを機に「適度に応援する」ように方向転換すれば、自分の時間は大幅に増える。他人の応援だけではなく、自分の人生に本腰を入れても悪いことは起こらないだろう。

