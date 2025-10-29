スバルが「新たな“STIスポーツカー”」を世界“初”公開！ 6速MT＆「水平対向ターボ4WD」搭載で「インプレッサWRX」を想起！ スバルらしさ100点満点の「Performance-B STI concept」公開

「インプレッサ WRX STI」復活!? スバルらしいSTIコンセプトを披露

スバルは2025年10月29日、自動車ショー「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」でSTIのコンセプトカー「Performance-B STI concept」を世界初公開しました。

どのようなクルマなのでしょうか。

まさかの「インプレッサWRX STI」想起するSTIコンセプトカーを披露

【画像】超カッコいい！ これが「インプWRX」を思い出すスバルの「STIモデル」です！ 画像で見る（30枚以上）

今回のJMSでスバルは出展コンセプトを「ブランドを際立てる」とし、「安心と愉しさ」を基盤に、走る愉しさを表現するPerformanceシーンと、冒険へ踏み出す高揚感などを表現するAdventureシーンという2つのシーンを際立たせ、絆や共感を深めるといいます。

このうち、Performanceシーンを演出するエリアで「Performance-B STI concept（以下、パフォーマンスB STI）」が公開されました。

パフォーマンスB STIは5ドアハッチバックのハイパフォーマンスモデルで、スバルのPerformanceシーンを象徴する、内燃機関（ICE）をベースとしたコンセプトモデルだといいます。

水平対向ターボエンジンや「シンメトリカルAWD」など、スバルが長年培ってきたアセット（資産）を搭載し、スバルらしい選択肢として、多くのユーザーにクルマを操る愉しさを提案します。

ハッチバックベースのボディのSTIモデルは、2007年から2014年までに販売されたインプレッサ 3代目モデルの「WRX STI」（GRB型）以来、11年ぶりの復活となります。

エクステリアは、スバルのコンパクトハッチバック「インプレッサ」と共通するボディのようですが、スバルの象徴的なカラーである「WRブルー」をまとい、前後フェンダーはインプレッサ WRX STIをほうふつとさせる、たくましいワイドフェンダーを採用。

ボンネットにはスバルの水平対向ターボエンジン搭載車のアイデンティティといえるエアインテークが設けられ、その左右にもダクトを装備し、高性能エンジンの搭載を予感させます。

フロントグリル周囲には、STIモデルの象徴カラーである「チェリーレッド」のアクセントが施されたほか、STIエンブレムも装着。インプレッサとは異なる、コの字型のシグネチャーランプ付きの精悍なヘッドライトも装備します。

フロント・サイド・リアにはスプリッター形状のアンダースポイラーを備え、またリアにはチェリーレッドのアクセント付きの超大型ウイングを装着。マフラーも中央2本出しに変更し、戦闘力を大幅に高めました。

インテリアは概ねインプレッサと共通で、大型の縦型インフォテインメントシステムなども同一ですが、シートはチェリーレッドをあしらったカーボン製のセミバケットシートを装着し、スポーティなイメージを高めています。

パワートレインは先出のように水平対向エンジン×AWDで、実車を見ると6速MTを新たに搭載しています。さらにスバル独自の走行制御技術「SI-DRIVE」を搭載し、スポーティなドライビングも期待できます。

なお、SI-DRIVEはステアリングスイッチで操作する現行モデルとは異なり、4代目「レガシィ」や3代目インプレッサなど、SI-DRIVE搭載当初のものと同様な、シフトレバー付近に装着し、操作性を高めています。

※ ※ ※

このほかスバルブースでは、バッテリーEVのSTIモデル「Performance-E STI concept」や「トレイルシーカー」の日本仕様、「フォレスター ウィルダネス プロトタイプ」、「アウトバック ウィルダネス プロトタイプ」、「レオーネツーリングワゴン」北米仕様のカスタムカー「1983 スバル GL ファミリー ハックスター」などが展示されています。