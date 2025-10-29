サツマイモをホクホクした食感やねっとりした食感に仕上げる方法について、カゴメ（名古屋市中区）が公式インスタグラムアカウントで紹介しています。

【豆知識】「えっ…簡単じゃん！」 これがサツマイモをホクホク食感＆ねっとり食感に仕上げるコツです！

カゴメは「秋といえばやっぱりサツマイモ！ ハフハフしながら食べたいホクホクとした食感も、なめらかな舌触りのねっとり食感も、どちらも捨てがたい…！ そんな欲張りな皆さんに向けて、サツマイモのふかし方をご紹介」と投稿。サツマイモをホクホクした食感やねっとりした食感に仕上げる方法について、次のように紹介しています。

【サツマイモのふかし方】

■ホクホクした食感に仕上げる方法

（1）熱した蒸し器に皮付きのまま並べ、ペーパータオルをかぶせ、ふたをして火を通す。

（2）竹串を刺してすっと通るくらい柔らかくなったら出来上がり。

■ねっとりした食感に仕上げる方法

（1）鍋にサツマイモを丸ごと入れてたっぷりの水を張り、火にかける。

（2）沸騰直前で火を弱め、80度くらいの湯でじっくり火を通す。

（3）竹串を刺してすっと通るくらいに柔らかくなれば出来上がり。

この投稿に対し、SNS上では「ホクホク派です」「ねっとり派」「どっちも大好き！」「どっちも好きで決められません」などの声が上がっています。ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。