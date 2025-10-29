30ºÐº¹¤â¡Ö¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ä57ºÐÈï¹ð¡Ö24ºÐ½÷À¤ò¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥á¥Ã¥¿»É¤·»¦³²¤«¡×Ë¡Äî¤Ç¤Î¸À¤¤Ê¬
¡Ö¿²¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ê¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ê¥¤¥Õ¤Ç£³²ó»É¤·¤¿¡×
ËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¸¡»¡Â¦¤Ï¤³¤¦ÁÊ¤¨¡¢Èï¹ð¤Ë¶¯¤¤»¦°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
10·î27Æü¤ËÅìµþÃÏºÛÎ©Àî»ÙÉô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»¦¿Í¤Îºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÅìµþÅÔÉÜÃæ»Ô¤ÎÀÐÀî¹¸Èï¹ð¡Ê57¡Ë¤Î½é¸øÈ½¤À¡£ÀÐÀîÈï¹ð¤Ï¡Ç23Ç¯£²·î¤Ë¡¢Åö»þ24ºÐ¤Î½÷À£Á¤µ¤ó¤òÉÜÃæ»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î°ì¼¼¤Ç¥á¥Ã¥¿»É¤·¤Ë¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡ØFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ù¤ÏÈ¯À¸Ä¾¸å¤Ë»ö·ï¤ò¼èºà¡£ÀÐÀîÈï¹ð¤È£Á¤µ¤ó¤Î´Ö¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÆâÍÆ¤È¡¢ÀÐÀîÈï¹ðÂ¦¤ÎË¡Äî¤Ç¤Î¸À¤¤Ê¬¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡½¡½¡£
·ì¤Î¤Ä¤¤¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ê¥¤¥Õ¤â
¡Ö½ÉÇñµÒ¤ÈÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¡×
¥Û¥Æ¥ë¤Î½¾¶È°÷¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ö·ïÍâÆü¡Ç23Ç¯£²·î£³Æü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£·Ù»¡´±¤¬¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤È¡¢Éô²°¤Ë¤Ï¼ó¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤ë£Á¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¡£¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÀÐÀîÈï¹ð¤È£Á¤µ¤ó¤¬¥Û¥Æ¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°Æü£²·î£²Æü¸áÁ°£²»þÁ°¤Ç¤¹¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢Ìó£´»þ´Ö¸å¤Î¸áÁ°£¶»þ²á¤®¤ËÀÐÀîÈï¹ð¤¬£±¿Í¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½¾¶È°÷¤Î110ÄÌÊó¸å¡¢ÀÐÀîÈï¹ð¤Î¿ÈÊÁ¤Ï´Ö¤â¤Ê¤¯³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¤«¤éÌó£±ÒÎ¥¤ì¤¿¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¡¢¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÀÐÀîÈï¹ð¤òÄÌ¹Ô¿Í¤¬ÌÜ·â¡£·Ù»¡´±¤¬¿¦Ì³¼ÁÌä¤·½ê»ýÉÊ¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢£Á¤µ¤óÌ¾µÁ¤Î¥«¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÐÀîÈï¹ð¤Î¼«Âð¤«¤é¤Ï·ì¤Î¤Ä¤¤¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ê¥¤¥Õ¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ø»¦³²¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤¿¤¦¤¨¡¢Åö»þ54ºÐ¤ÎÀÐÀîÈï¹ð¤Ï30ºÐº¹¤Î£Á¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÈà½÷¤È¤Ï¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
£Á¤µ¤ó¤È¤Ï½Ð²ñ¤¤·Ï¥µ¥¤¥È¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÀÐÀîÈï¹ð¡£»ö·ïÄ¾Á°¤Î¡Ç22Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡Ö¡Ê£Á¤µ¤ó¤Ë¡Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î·èºÑ¥¢¥×¥ê¤Î¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤òSNS¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡×¤È·Ù»¡½ð¤ËÁêÃÌ¤â¡¢Ä¾¸å¤Ë¡Ö´ª°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈï³²ÆÏ¤ò¤È¤ê²¼¤²¤ëÉÔ²Ä²ò¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÁÆ¬¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿½é¸øÈ½¤Ç¡¢ÀÐÀîÈï¹ð¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Ä¤ÄÊÛ¸îÂ¦¤Ï¤³¤¦¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ê£Á¤µ¤ó¤«¤é¡Ë¡Ø·Ð±Ä¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¤Ç¼Ú¶â¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡ÊÀÐÀîÈï¹ð¤Ï¡Ë1000Ëü±ß°Ê¾å¤Î¥«¥Í¤òÅÏ¤·¤¿¡£¶âÁ¬¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ×µá¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Àº¿ÀÅª¡¢·ÐºÑÅª¤ËÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¸µ¿ÀÆàÀî¸©·Ù·º»ö¤ÇÈÈºá¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾®ÀîÂÙÊ¿»á¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨£²¿Í¤¬¡Ø¸òºÝ¡Ù¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÃËÀ¤È½÷À¤Ç¤È¤é¤¨Êý¤¬°ã¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Èï¹ð¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¶âÁ¬Åª¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¡¢Èï¹ð¤«¤é¤¹¤ì¤Ð½÷À¤¬ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Ø¹¥°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á½÷À¤«¤éÈÝÄêÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¶âÁ¬¤ÎÍ×µá¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¤ÈÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ê¥¤¥Õ¤ò»öÁ°¤ËÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÈÈ¹Ô¤â·×²èÅª¤Ç¤¹¡£Èï¹ð¤Î¤æ¤¬¤ó¤À´ª°ã¤¤¤¬À¸¤ó¤ÀÈá·à¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
£Á¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤òÎäÀÅ¤Ë¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃË¤¬¡¢30ºÐÇ¯²¼¤Î½÷À¤ÎÌ¤Íè¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£