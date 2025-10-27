のん、“昭和ドラマ感”漂うオフショットに「カッケー」
俳優・アーティストののんが26日、オフィシャルブログを更新。
自身が主演を務めるABEMAオリジナルドラマ『MISSKING（ミス・キング）』（全８話）の撮影オフショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
『MISS KING / ミス・キング』は、天才棋士・彰一（中村獅童）に人生を奪われた主人公・国見飛鳥（のん）が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。辛い過去と向き合いながらも、前に進もうとする力強い女性の姿が丁寧に描く。
この日、「昭和ドラマっぽく」と題してブログを更新すると、チェック柄のシャツにカーキのジャケットを羽織り、カメラに向かって力強く見つめる姿や、目線を外した自然体の表情、柔らかく微笑むショットなどを公開。「こういう、音楽のドラマが始まりそうな礼子さんのお店でノリノリです」とコメントした。
最後には、最新話の配信をアピールしブログを締めくくった。
この投稿にファンから「かわいい」「カッケー」「ミス・キングの配信日♪」「バウワーっぽいジャケットもお似合い」「とても昭和感ある雰囲気」「飛鳥の変化を観るの楽しみ」「いよいよ反撃開始の第5話楽しみに待ってます」「今まで見たことなかった新鮮なのんちゃんの表現、飛鳥にやっぱり惚れてしまった」「横浜の野毛や石川町辺りにこんなバーありそう」「作り込みがハンパない」「入りびたりになりそう」などの声が寄せられている。
