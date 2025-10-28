ローソンの“目玉スイーツ”がリアルすぎる！ 不気味なハロウィン商品を食べてみた〈試食レポ〉
「ローソン」のスイーツブランド「Uchi Cafe」は、10月24日（金）から、秋の味覚を使った新作スイーツを、全国の店舗で販売している。「パンプキンシュー」、「紫いもとかぼちゃのタルト」、「パンプキンモンブラン」などがそろう中、今回クランクイン！トレンドは、ハロウィンにぴったりな商品に注目。不気味な雰囲気が漂うインパクト抜群な2品を実際に食べてみたのでレポートする。
【写真】どんな味？ 「ローソンアイ・レアチーズケーキ」を実食
■本当に食べて大丈夫――？
今回レポートするのは「ローソンアイ・レアチーズケーキ」と「パンプキンロールケーキ」。まず紹介する「ローソンアイ・レアチーズケーキ」は、「ローソン」のカラーをイメージした青い瞳が目を惹くカップデザート。目玉のリアルさを追求するために透明のグラサージュがかけられており、蓋を開けた瞬間、「本当に食べて大丈夫…？」と思ってしまうほど完成度が高い一品だ。
あまりにもリアルな見た目に少し躊躇しながら食べてみると、味は濃厚なチーズケーキでおいしい！ 目玉はミルクムースで作られており、口に入れた瞬間にシュワッと溶けてなめらかな食感へと変化していく。甘さ控えめで食べやすく、気づいたころには、見た目を気にせずあっという間に完食していた。
続いての「パンプキンロールケーキ」は、ジャック・オー・ランタンをイメージしたパッケージがかわいく、先ほどのチーズケーキよりも不気味さレベルは軽減。恵比寿かぼちゃを使ったパンプキンペーストが生地とクリームに使用された、かぼちゃ好き必見のデザートとなっている。
ふわふわ食感の生地にかぼちゃとプレーンの2層のクリームを合わせたロールケーキは、かぼちゃの優しい甘みが口の中いっぱいに広がり、心をほっこり落ち着けてくれるようだ。ハロウィンパーティーはもちろん、ゆったり過ごしたい日のティータイムのお供にもぴったりだろう。
今年のハロウィンは金曜日。「平日の夜にパーティーをするのは大変！」という人も、「ローソン」のハロウィン商品で雰囲気を味わってみてはいかがだろう。
