しらゆりさえさんの漫画「携帯を拾ったら」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

子どもたちを連れて幼稚園から帰る道すがら、路上にスマートフォンが落ちているのを見つけました。交番に届けた方がいいのか、悩んだ結果…という内容で、読者からは「悩みますね」「優しいなー」などの声が上がっています。

誰でも経験するかも？判断に悩む日常のワンシーン

しらゆりさえさんは、インスタグラムで育児漫画を、別アカウントで自作の絵本やイラストを発表しています。しらゆりさえさんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

しらゆりさん「育児漫画を描き始めたのは4年ほど前から、インスタグラムに載せるようになったのは3年ほど前からです。インスタグラムに漫画を載せるようになったのは、双子妊娠がきっかけでした。特殊な妊娠だったので何か情報がないかと探したのですが、なかなか見つからず…。『同じ症状の人に対して、私が情報源になれたら』と思い、発信を始めました」

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

しらゆりさん「何が正解か分からなかったので、今後同じようなことが起こったときのためにどう行動するのがベストか、意見が欲しいと思ったからです」

Q.再び現場に行くまで、どれくらいの時間があったのですか。

しらゆりさん「20分もなかったと思います。家について、トイレだけ済ませて、すぐに戻ったので」

Q.改めて、ベストな対応は何だったと思いますか。

しらゆりさん「警察に電話をして聞くことですね！ あのときは『交番に行くか、置いておくか』の2択でしたが、今は『警察の指示を仰ぐのがベストかな？』と思います」

Q.もし、自分がスマホのような大切な物を落とした場合、誰かに見つけられたら、どのようにしてほしいと思いますか。

しらゆりさん「悩みます…。警察に届けてもらえたら安心ではありますが、交番が遠ければ、置いておいてほしかったと思うかもしれません…。車や人に踏まれないように、端の方に置いておいてもらえるのがうれしいですかね。もちろん、盗まれる危険性もありますが…」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

しらゆりさん「『警察に電話する』『携帯は貴重品だから置いていくのは怖い』というコメントや、同じ経験をした人からは『雨が降りそうだったから、とりあえず持って帰って警察に電話した』と教えていただきました」