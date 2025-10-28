プロ野球草創期の名投手・故沢村栄治氏を記念し、最も活躍した先発完投型の投手を表彰する「沢村賞」の選考委員会（堀内恒夫委員長）が27日、都内で開かれ、日本ハム・伊藤大海投手（28）が全会一致で選出された。5年目での初受賞で日本ハムでは07年のダルビッシュ有投手（39＝現パドレス）以来18年ぶり2人目。また、投手の分業化などに伴い7項目ある選考基準のうち完投、投球回の2項目を来年から見直すことも発表された。

選考委員会では伊藤の他に阪神・村上、DeNA・東らを最終的な候補として議論が重ねられた。

伊藤と同じく、ソフトバンク・モイネロら5投手が選考基準のうち3項目をクリアした。堀内委員長は「No.1を決めなければ。両リーグでトップの投手、一番いい数字を大事にしよう」とし、各投手の成績を比較。伊藤は3項目に加えて14勝、6完投の計5部門が両リーグ1位で「これが最後の決め手になった」（堀内委員長）と全会一致で選ばれた。

完投数が減少傾向にある中、伊藤が所属する日本ハムは新庄監督が「日本のプロ野球を変えたい。昭和の野球をもう一度」と完投を目指す方針を掲げる。今季のチーム完投数は両リーグ断トツの23。堀内委員長は「新庄監督はただ者ではない。完投は野球の華。考え方に賛同するし、ありがたく思っている」と話した。