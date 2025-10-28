¤µ¤ó¤Þà¤ªµ¤¤ËÆþ¤êáSTARTO¼Ò¤Ë¿·¥¹¥¿¡¼¸õÊä¡¡ÆÀ°Õ¤Î¥¥ì·Ý¤Ë¡ÖµÈËÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿Êý¤¬¥¨¥¨¡×¤ÈÀä»¿
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê£·£°¡Ë¤Ë¤Ï£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£ÔÀª¤Çà¥ª¥¥Ëá¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡££µ¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ë£Å£Ù¡¡£Ô£Ï¡¡£Ì£É£Ô¡Ê¥¥Æ¥ì¥Ä¡Ë¡×Ãö¼íÁóÌï¡Ê£²£³¡Ë¤À¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ÇÈäÏª¤¹¤ëà¥¥ì·Ýá¤Ê¤ÉÇ»¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤ÏÃö¼í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶áÆüÃæ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢Íè·îÊüÁ÷¤Î¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡Ù¡ÊÆü¥Æ¥ì·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£°ìÀÚ¡¢Êª¤ª¤¸¤·¤Ê¤¤¥È¡¼¥¯¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¤Ê¤¯·Ý¿Í¡Ù¡ØµÈËÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿Êý¤¬¥¨¥¨¡Ù¤È¾Î»¿¤·¤Æ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤ÎÍ×Ë¾¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ãö¼í¤Ï¡Ö£È£é£È£é¡¡£Ê£å£ô£ó¡×¡Ê¥Ï¥¤¥Ï¥¤¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼»þÂå¡¢¤µ¤ó¤Þ¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ç¤Ã¤«¡ª¡©£Ô£Ö¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£±·îÊüÁ÷¤Î¡Ö¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÄÌ¤ê¤ÎÆ°¤¤òËÜÈÖÃæ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ÈÅÜ¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÉÔËþ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¡¢»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ä¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¾ÈÌÀ¤ä²»À¼¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÎ©¾ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤ÈàÀâ¶µá¤µ¤ì¤Æ¤â¸À¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£ÊüÁ÷¸å¡¢Ãö¼í¤Î¥¥ã¥é¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡¢Ä¶ÂçÊª¥¿¥ì¥ó¥È¤Ø¤ÎÂÖÅÙ¤¬à²£ÊÁá¤Ê¤É¤È¤·¤Æ±ê¾å¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Ï¥¤¤Ê¤É¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÍâ£²·î¡¢²òÂÎ¤µ¤ì¡¢Ãö¼í¤Ï¥¥Æ¥ì¥Ä¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¤â¤¦¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Ù¤È¤ÎÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤ÏµÕ¡£¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤«¤é¤Ì»Ñ¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Ãö¼í¤Ï¥¥Æ¥ì¥Ä¤Ëà°ÜÀÒá¸å¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¤Ë½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ãö¼í¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï£²£°ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥¥Æ¥ì¥Ä¤È¤·¤Æ½é¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ½Ð±é¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª³°¤Ë¤Ï£±£³£°£°¿ÍÄ¶¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸·ë¤·¡¢¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¥¥Æ¥ì¥Ä¤ÎÌ¾Á°¤òÇä¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£