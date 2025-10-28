「秋冬コーデ地味になりがち」な人へ！【LEPSIM】 1点投入するだけでOK！「主役級カーデ」

秋冬になると着回しのしやすさから落ち着いたトーンばかり選んでしまい、コーデが地味になってしまいがち……。そんな悩みを解決してくれそうなのが、【LEPSIM（レプシィム）】の「主役級カーデ」。色や柄、素材感でアクセントを作りながら、合わせやすさも押さえたモデルがラインナップしています。いつもの服に羽織るだけでコーデが新鮮になりそうなカーディガンを、今の季節にぜひ取り入れてみて。

色と編み地が個性的！ なのに合わせやすさも◎

【LEPSIM】「3ゲージループMIXカーディガン」\7,990（税込）

異なる糸・編み地・色の組み合わせが個性的なカーディガンは、まさに主役級の存在感。一見すると合わせるのが難しそうな印象ですが、公式サイトに「ボリュームがあり、スッキリとした着丈なのでスタイリングバランスも綺麗にまとまります」とあるように、スカートやパンツ、ワンピースと、ボトムスを選ばず合わせやすそう。ブルーのほかにクールなブラックの展開もあるので、好みや使いやすさで選んで。

カーデ以上アウター未満のボリューム感

【LEPSIM】「5ゲージノルディック柄カーディガン」\7,700（税込）

ナチュラルでカントリー感のあるフォークロアは、徐々に注目度が上がっているスタイルのひとつ。あえて現代的・都会的なスタイリングに合わせることで、今年らしいミックスコーデが楽しめそうです。こちらのカーディガンは厚手で首まわりが広めになっているので、秋のアウター代わりにざっくり羽織るのがおすすめ。冬になったらコートの中に着るのもよさそうな、絶妙なボリューム感に仕上がっています。

モヘヤとアーガイル柄の組み合わせにほっこり

【LEPSIM】「7ゲージモヘヤ混アーガイルカーディガン」\7,700（税込）

グランパコアの雰囲気も感じられる"いなたさ"が魅力のアーガイル柄カーディガン。オーバーサイズのシルエットとモヘア糸のふわふわ感が今年らしく、コーディネートを可愛くまとめてくれそうです。大きなアーガイル柄は、存在感がありつつも落ち着いた色味なので、いつものスタイリングにも気負わず合わせられそう。

2WAYで使えて着回し力にも期待の主役級カーデ

【LEPSIM】「3ゲージ2WAYループプルオーバー」\6,990（税込）

ファーやループ糸といった"もけもけ"の素材は今シーズン大注目のデザインのひとつ。着回ししやすいアイテムで取り入れられると、スタイリングの幅が一気に広がりそうです。こちらはプルオーバーでありながら、後ろのボタンを前に持ってくることでカーディガンとしても着られる2WAY仕様。これ1枚をトップスとして着たり、ワンピースに羽織ったりと、さまざまなアレンジが楽しめるはず。グレー・オフホワイト・ブラックと、ベーシックな色展開も使いやすそうなポイント。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

writer：tama.N