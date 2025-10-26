◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第３５節 柏２―０横浜ＦＣ（２５日・三協Ｆ柏）

８試合が行われ、２位の柏はホームで横浜ＦＣに２―０で勝利した。後半に２点を挙げ、１―１で京都に引き分けた首位・鹿島との勝ち点差を１に詰めた。残り３試合で２０１１年以来、２度目の優勝を目指す。鹿島はＦＷ鈴木優磨（２９）が試合終了間際に同点弾を決め、首位をキープ。試合がなかった２０位・新潟は、Ｊ１残留圏内の１７位・横浜Ｍが広島に３―０で勝利し、残り４試合で勝ち点差１５となったため、４季ぶりのＪ２降格が決まった。

柏ではおなじみの光景だった。後半２７分、ＭＦ山田が均衡を破るミドル弾を決めると、ベンチ前で輪ができた。ベンチ前でロドリゲス監督（５１）がスタッフと抱き合うところに、山田らイレブンが駆け寄り、喜びを分かち合う。その４分後にはＭＦ仲間がだめ押し弾。３連勝で、最大で勝ち点７差あった首位・鹿島と勝ち点１差に迫り、指揮官は「攻守にわたって素晴らしい試合を出来た」と選手をたたえた。

前半こそ自陣で守備ブロックを作る相手に苦労したが、後半にギアを上げて攻略した。２得点は、いずれも途中出場の選手。指揮官が「サブメンバーたちが試合を決めるのが現代サッカー」という考えをもとに振るう采配が、チームの一体感を高めている。９月に日本代表に選出されたエースＦＷ細谷が良い例で、３３試合中２２試合が途中出場。チームトップの８得点を記録し、大きく貢献している。

このチームは先発＝序列上位ではなく、ベンチにいても選手のモチベーションは高い。日本代表に招集歴があるＭＦ熊坂が長期離脱した時には、ＭＦ中川がすぐに穴を埋めた。試合終盤に強く、２点ビハインドから逆転した第２７節浦和戦（４〇２）のように劇的な逆転劇も珍しくない。仲間は「交代選手の役割が、スタメンと同じくらい重要であると感じてきている」と明かす。

危なげない試合運びで白星をつかんだが、ロドリゲス監督は「一試合一試合集中してプレーすることが重要。順位表と勝ち点差に気持ちを向けることは意味がない」と引き締めた。「みんなの気持ちと頭とイメージが一致してきた」と仲間。１４年ぶりの優勝へ、残り３試合も全員で勝利をつかみにいく。（浅岡 諒祐）

◆リカルド・ロドリゲス・スアレス １９７４年４月３日、スペイン・オビエド出身。５１歳。１７歳で左膝十字靱帯（じんたい）を断裂し選手生活を断念すると、オビエド大学でスポーツ科学の博士号を取得。９８年からオビエドで指導者生活を始める。Ｕ―１７サウジアラビア代表、ジローナ、タイの３クラブの監督を歴任すると、１７年から２０年までＪ２徳島を指揮。２１年から２２年までは浦和を率い、２１年は天皇杯優勝、２２年にはＡＣＬの決勝進出に導く。