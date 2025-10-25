私たちが入手したスマホの動画。そこに映る女性は、不動産の所有者だと紹介され、ひと言、控えめなあいさつをする。「すみません、よろしくお願いします」。

これはドラマ化でも話題になった、あの“地面師たち”だ。8年前、東京・五反田の土地の所有者になりすまし、土地の売却をもちかける姿。ある不動産関係者が撮影していた。のちに、被害に遭うのは大手ハウスメーカー「積水ハウス」だった。55億5900万円がだまし取られる過去最大規模の地面師詐欺事件である。



名刺を受け取る「なりすまし」（入手動画より） ©NHK

警察は2年の捜査で、地面師グループ17人を逮捕。10人が起訴され、事件の捜査は終結した。こうした地面師詐欺事件を題材に、動画配信大手で2024年にドラマ化され、少数精鋭のグループが巧妙に、大企業をだます姿が話題になった。「もうええでしょう」は流行語にも選ばれた。

しかし今回、改めて取材を進めると、まだ地面師の一端しかとらえられていないことが分かってきた。我々にとってその深層はまだ未解明だ。初めてカメラの前で語られた地面師関係者や警察幹部の証言。そして、詐欺の内実を示す捜査情報や資料の数々。

地面師グループは“因縁”の相手

実は地面師グループとNHKの取材班の間には少なからず因縁がある。大手ハウスメーカーの被害が明らかになったのは2017年8月。当時、詐欺事件などを捜査する警視庁捜査2課を担当していた記者は、関係者への取材を開始し、その翌月、「ニュースウオッチ9」で地面師特集の放送にこぎつけた。その核となるのが地面師を知る“事情通”への匿名インタビューだった。

「ひとつの仕事が終わったら解散する。分業化されているから、ひとつの水脈が捕まっても、元々の水脈にはつながらない。蜘蛛の子を散らすように消えていく」

事件とは無関係を装って語っていたこの男こそ、主犯格の1人とされた土井淑雄・受刑者だった。その後、大手ハウスメーカーから55億5000万円をだまし取ったとして逮捕されることになる。何食わぬ顔でインタビューに対応していたのが印象的で、事件に関与しているとは考えてもいなかった。我々自身が手玉にとられていたのか？ なぜ匿名とはいえ、堂々とテレビの前に出てきたのか？ 疑念はいまも晴れていない。

逮捕前に堂々とインタビューに応じた人物もいた。カミンスカス操・受刑者。当時、我々はカミンスカスが事件に関与しているという情報を入手し、早い段階で単独取材を行っていた。本当に事件に関わっているのか、その真相を問うたが、一貫して否定していた。

「僕が書類作ったもの、一つもないし、本人と買い主さんが直接やっているわけだから、ただ立ち会っているだけですね」

記者「だますというか詐欺だという認識はもちろんなかった？」

「もちろんないですね」

大手ハウスメーカーとの交渉の場にいたことは認めたが、取り引きは正当なものと認識していたと訴えていた。その後、カミンスカスがフィリピンへと出国するという情報を得て羽田空港に向かい、捜査が迫る中、出国する姿もとらえた。警察が逮捕するのに最も時間がかかった人物だった。懲役11年の有罪判決を受け刑務所にいるカミンスカスと、この夏、手紙のやりとりをすることができた。そこには「カミンスカス主犯ストーリーにされた」「私になすりつけられた」との記述。かつてと同様、無実を訴え、自分は他の人物の指示に従っただけだとした。1つ気になったことがあった。当時、事件に関係していたとする複数の名前が挙げられていたことだ。中には逮捕されていない人物もいる。

警察が事情を聞いたのは150人以上

地面師とは一体何者なのか。事件はどのように引き起こされたのか。その内実に、まだ未解明な点があるように思えた。我々は、グループの周辺にいた人物や当時の捜査関係者などに改めて取材を行った。

その中で、過去の捜査資料を分析すると、警視庁が事件について150人以上から事情を聞いていたことが新たに分かった。逮捕・起訴された10人と逮捕されたものの不起訴になった7人。それ以外にも、被害企業である積水ハウスの関係者や、直接積水ハウスとの取り引きと関わりをもたない不動産関係者の名前。中には、弁護士や司法書士なども含まれていた。地面師グループは、こうした人物たちとどのように接点をもっていたのか。独自取材で、解き明かすことにした。

狙われた五反田の土地 地面師たちに情報が渡った“偶然”

捜査関係者によれば、地面師が事件を起こすのに不可欠な3つの要素があるという。「土地」「なりすまし」「偽造」だ。今回の事件で、その全体像を描いたとされるのは、内田マイク・受刑者。主犯格の1人で過去にも地面師詐欺に関わっていたとされる。その内田が目を付けたのが東京・五反田にある廃業した老舗旅館の土地だった。内田は、どのようにして、この土地の情報を手に入れたのか？ その入手先として上記の捜査資料や裁判記録などに、ある名前があった。私たちは、今回、この人物に接触することができた。

待ち合わせ場所となっていた都内のファミリーレストランに現れたのは、初老の男性。長年、不動産ブローカーをしているという。「これまで事件に関わったことはない」とはっきり告げたが、内田とは関係を持っていた。

「ある人物から紹介されて、マイクと出会った。事件を繰り返してきたが更生したいというマイクに、不動産の仕事を教えてあげてくれないかと頼まれた。私で役に立つならと、マイクとは何度か一緒に、不動産の仕事をしたことがある。もちろん、まっとうな仕事だったよ」

報酬を分け合ったこともあり、その仕事ぶりに“マイクが犯罪から足を洗うものだ”と信じていたという。当時、男性が都内に構えていた事務所への出入りも許し、机などに置かれていた不動産の物件資料を内田がのぞき見ることもあった。その物件情報の1つが、あの五反田の土地だった。

「実は、うちのグループは、五反田の旅館のある土地の所有者である元女将と話をすることができていて、所有する土地に含まれていた駐車場でマンションを開発する計画を進めようとしていた。大手のデベロッパーも含め他社も狙っていたが、元女将とまともに話ができていたのは、うちだけだったはず。元女将も前向きに考え始めてくれた頃で、私たちは、その駐車場を契約して、頻繁に通った。その駐車場の契約書や、元女将の周辺の情報をまとめた資料が置かれていたと思う」

その後、元女将は体調を崩し、入院。計画は頓挫した。この男性は、五反田の土地を舞台にした地面師詐欺事件が起きたと知って、まず内田を疑った。

「『あの事件、やっただろ』って、すぐにマイクに聞いた。そしたら『天地神明に誓ってやってない』って言ってたよ。だけど案の定、逮捕されて、私も捜査に協力した。警察が押収した物件の情報の中に、私たちしか持っているはずのない駐車場の契約書などがあって、マイクは私たちから情報を取っていったんだと、そのとき初めて気づいた。犯罪から足を洗うんじゃなかったのかって、思ったよ」

内田の目の前に偶然転がりこんだ、旅館の土地情報。それが事件の始まりだった。

（NHK「未解決事件」取材班,森永 竜介,大川 祐一郎）