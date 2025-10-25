「AAA」宇野実彩子(39)が24日配信のABEMA「ダマってられない女たち season2」（金曜後10・00）に出演。妊娠期間中の不安定な精神状態を救ってくれた大物シンガー・ソングライターを明かした。

宇野はNEWSの小山慶一郎と昨年3月に結婚を発表。今年6月に第1子が誕生したことを発表した。

番組では、タレントの吉木りさが、夫の俳優・和田正人が仕事で長期不在が多かった期間に育児で孤独感があったが、推し活に助けられたことを紹介。

タレントのMEGUMIから「子育てで孤独みたいな感じになる可能性もあるかも」と声を掛けられた宇野は「私は特に出産前。妊娠期間中も結構グラグラした」と明かした。

だが、そんな時に「ちょうと玉置浩二さんのライブに行かせてもらって。オーケストラの。玉置さんが出てきた瞬間、本当に神様が降臨みたいな、独特な空気間があって。でもひと声出した瞬間に、心がふわってほどけるような感覚があって。気が付いたら大号泣。最後スタンディングオベーションで。終わった後も、本当に心が洗われてて、音楽の力は凄いなって思っています」としみじみと語り、今後も「ずっと歌い続けて欲しいって本当に思います」と願っていた