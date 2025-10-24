アン ミカがABEMA特別番組で“ゾンビクイーン”に!?
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、11月３日（月・祝）23時より特別番組『ゾンビごっこ -地獄からの脱出-』（全４回）を無料放送することを発表した。
このたび「ABEMA」にて無料放送が決定した特別番組『ゾンビごっこ -地獄からの脱出-』は、ゾンビクイーンでに扮したアン ミカとアシスタントゾンビに扮したドランクドラゴンがMCを務める、“芸能人を対象としたゾンビからの脱出ゲーム”。
ゾンビがうごめく廃墟ホテルを舞台に、賞金をかけた“人間の本性丸見えのアクション逃走劇”が繰り広げられる。さらに、一度ゾンビに捕まってしまうと、「誰にも見せたくない恥ずかしい写真を公開させられる」という罰ゲームも。
そんなスリリングな脱出ゲームに挑むのは、上田剛史、えなこ、大家志津香、お見送り芸人しんいち、河野玄斗、小宮浩信（三四郎）、酒井貴士（ザ・マミィ）、高橋みゆき、団長安田（安田大サーカス）、村重杏奈、ゆってぃ、横川尚隆ら総勢12名の豪華芸能人。はたして、ゾンビクイーンから仕掛けられる様々な理不尽を乗り越え、無事に“地獄”から脱出できるのはいったい誰なのか？
どうぞお見逃しなく。
