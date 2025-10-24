今年に創業180周年を迎え、世界120ヵ国以上で愛されているスイス発プレミアムチョコレートブランド「Lindt（リンツ）」の日本法人リンツ＆シュプルングリージャパンは、クリスマスの特別な瞬間を彩る「リンツ クリスマスコレクション 2025」を11月1日から期間限定で発売する。

今年のテーマは、「LINDOR HOLIDAY 一粒からはじまる、あなたへの贈り物」。家族と囲む温かな食卓から、自分らしさを大切にする静かな夜まで、クリスマスの過ごし方が多様に広がる今、リンツはひとりひとりの瞬間に寄り添う。

頑張った自分へのご褒美に、そして、大切な人への想いを込めたギフトに。まるでオーナメントのように色鮮やかな「リンドール」は、それぞれの願いを映し出す。

その一粒から始まる、あなただけの特別な物語を、リンツのクリスマスコレクションとともに楽しんでほしい考え。





今年のクリスマスを彩る、リンツの心温まるクリスマスギフト。クリスマスパーティーを華やかにするシェアできるアソートメントから、大切な人へ贈る心のこもったギフトまで、リンツならではの多彩なラインアップを用意した。

愛らしいリンツテディや、期間限定のリンドールが詰まったギフトボックスは、開けた瞬間に誰もが笑顔に。お世話になった人へ、親しい友人へ、そして家族へ。贈る相手の顔を思い浮かべながら選ぶ時間もまた、特別なクリスマスの思い出となる。シーンや想いに合わせて、あなただけの最高の贈り物をぜひリンツで見つけてほしい考え。



「リンドールツリーアソートボックス」

「リンドールツリーアソートボックス」は、18個のリンドールがまるでクリスマスツリーのように配置されたクリスマスならではのアソートボックス。今年のパッケージは、窓からミニサンタが顔をのぞかせ、カラフルなリンドールが彩りを添える心躍るデザインのため、ホームパーティのお土産としても最適となっている。



「リンドールバッグ 6個入 レッド／グリーン」

「リンドールバッグ 6個入 レッド／グリーン」は、ハンドルがついたバッグ形状のカジュアルなギフトバッグ。期間限定リンドール「スノーマン」や、リンツテディが描かれたアンブレラ型チョコレートが詰まっている。クリスマスツリーのオーナメントが描かれたデザインのバッグは、レッドとグリーンの2色をご用意。気軽な手土産や感謝を伝えたい時などカジュアルな贈り物におすすめとなっている。



「リンドール リボンギフトボックス 6個入／14個入

「リンドール リボンギフトボックス 6個入／14個入」は、大きなタイリボンが特徴の華やかな見た目のギフトボックス。期間限定のサンタの形をしたミルクチョコレートや、リンドール「スノーマン」、「ピスタチオ」、「ストロベリー＆クリーム」など心ときめくカラフルなラッパーのフレーバーをアソートした。シーンにあわせて2つのサイズから選べる。女子会の手土産や友人に贈るクリスマスシーズンのカジュアルギフトにもおすすめとなっている。





「リンドール ギフトボックスシーズナル 8個入／20個入／31個入／54個入／80個入」は、リンツを代表する「リンドール」のミルク、ホワイト、ダークといった王道フレーバーに、ミニリンツテディフレンズを詰め合わせた見た目にも楽しいギフトボックス。5つのサイズから選べるため、クリスマスパーティーなどの大人数で集まるシーンや、大切な家族・友達など用途にあわせてプレゼントすることが可能となっている。





「リンドール ファミリーパック シーズナル20個入／40個入／70個入」は、家族や友人、身近な人と大人数で集まるシーンに大活躍するファミリーパックから、クリスマスらしい赤いリボンが付いたシーズン限定パッケージ。リンドールの人気フレーバー 「ミルク」「ダーク」「ストロベリー＆クリーム」やミニリンツテディ、スノーマンの形をしたミルクチョコレートをたっぷりアソートし、子どもから大人まで楽しめる。大容量かつ3サイズでの展開のため、パーティーやシェアギフトにおすすめとなっている。





毎年人気の、好きなチョコレートを自由に詰めて楽しめるリンツのオリジナルアドベントカレンダーが今年も登場する。定番のアドベントカレンダーに加え、リンドールが48粒以上も入る、煌びやかでラグジュアリーな大容量サイズ、さらに特別なイベントまでの7日間をカウントダウンできるカレンダーも用意した。PICK＆MIXと呼ばれる量り売りのチョコレートから自身の好きなフレーバーだけを詰め合わせたり、大切な人のことを想いながら心を込めて選んだりすることで、世界にひとつだけの特別なギフトが完成する。





クリスマスまでのカウントダウンを楽しむことができるアドベントカレンダーにリンツテディの新作が登場する。まるで絵本のようなデザインで、正面の扉を開くとテディの温かなお家の中をのぞくことができる。「ミニリンツテディ アドベントカレンダー 128g」にはQRコードが付いており、読み込むとテディの可愛らしい世界観を楽しめる。さらにはインテリアとして活用も。自分へのご褒美や友人へのプレゼントにもおすすめとなっている。



「リンツ メリークリスマス アドベントカレンダー」

オフィスやお部屋に飾れるデスクサイズの「リンツ メリークリスマス アドベントカレンダー」。リンドールのミニボールが入っており、子どもにも人気の定番フレーバー「ミルク」「ホワイト」に加え、この季節だけの特別な「ブラータプフェル（焼きりんご）」もアソート。家族みんなで楽しめる。



「リンドール＆リンツテディ100g セレクションボックス」

「リンドール＆リンツテディ100g セレクションボックス」は、クリスマスの象徴・リンツテディの形をした、100gの満足感たっぷりのミルクチョコレート入りスペシャルギフトボックス。リンドール13個とミニサイズのスノーマンの形をしたミルクチョコレートをアソートしており、子どもや孫が喜ぶこと間違いなし。



。「リンツテディ フレンズ レッド／グリーン 100g」

クリスマスシーズンを一緒に楽しむ、愛らしいリンツテディの友達がやってきた。「リンツテディ フレンズ レッド／グリーン 100g」は、おしゃれなレッドとグリーンのセーターに身を包んだ、ふたりのテディ。心温まるキュートな笑顔は、大切な友人や家族へのクリスマスギフトにもぴったり。一緒に過ごすホリデーシーズンを、さらに特別なものにしてくれる。



「ミニリンツテディ10g×5個」「リンツ ミニスノーマン 10g×5個」

「ミニリンツテディ10g×5個／リンツ ミニスノーマン 10g×5個」は、リンツのクリスマスのシンボル「リンツテディ」と、ニット帽とマフラーでおめかしした愛らしい「スノーマン」。どちらも10gのかわいいサイズで登場する。台紙は1個ずつ切り離せるようになっており、紐を通せば、キュートなオーナメントに変身。贈り物に添えたりツリーに飾ったりと、さまざまな方法で楽しめる。



「リンドール クッキー＆クリーム」

新フレーバー「リンドール クッキー＆クリーム」と期間限定リンドールでは、シェルとよばれる外側のチョコレートの殻を破ると、中からくちどけなめらかなフィリングがとろけ出す、リンツで一番人気の商品「リンドール」から、新フレーバー リンドール「クッキー＆クリーム」が登場する。ザクザクとしたクッキー片をたっぷりと練り込み、クリーミーでコク深い濃厚なミルクが織りなす絶妙なハーモニーを、ぜひ堪能してほしいとのこと。



「シナモンスワール」「アイリッシュクリーム」「スノーマン」「ペパーミントクッキー」「スニッカードゥードル」

またクリスマスらしいパッケージの期間限定リンドール「シナモンスワール」「アイリッシュクリーム」「スノーマン」「ペパーミントクッキー」「スニッカードゥードル」があわせて登場する。

「ジャンドゥーヤ ピスタチオピスタチオ」は、ペーストが贅沢に溶け込んだ、濃厚でなめらかな口あたりのチョコレートとして新登場する。コク深いリッチな味わいはゆっくりと味わいたくなる美味しさだとか。上品なパッケージは大人のご褒美時間にぴったりとなっている。



「リンツ キルシュバトン フェスティブ」

「リンツ キルシュバトン フェスティブ」は、リンツの「キルシュバトン」が、クリスマス限定のパッケージで登場する。カリッとチョコレートのシェルをひと噛みすれば、中からスイス産のさくらんぼを原料とした薫り高いリキュール「キルシュ」が、とろりとあふれ出す。仕上げにまとったほろ苦いココアパウダーが、全体の風味を引き締める。大人のための贅沢な時間を楽しんでほしい考え。なお、同製品はアルコール分を含む。子どもや運転時などは遠慮してほしいとのこと。

［小売価格］

リンドールツリーアソートボックス：3600円

リンドールバッグ 6個入 レッド／グリーン：各1500円

リンドール リボンギフトボックス：6個入 1500円／14個入 2980円

リンドール ギフトボックスシーズナル

8個入：1980円

20個入：3980円

31個入：5980円

54個入：9980円

80個入：1万4400円

リンドール ファミリーパック シーズナル

20個入：3240円

40個入：5400円

70個入：8820円

リンツPICK＆MIX アドベントカレンダー：300円

リンツ PICK＆MIX カウントダウンカレンダー（7Days）：450円

リンツ PICK＆MIX ラグジュアリーアドベントカレンダー：650円

ミニリンツテディ アドベントカレンダー128g：2700円

リンツテディ ハウス アドベントカレンダー170g：3500円

リンツテディ レッドナイトアドベントカレンダー170g：3500円

リンドール＆リンツテディ100g セレクションボックス：4700円

リンツテディ フレンズ レッド／グリーン 100g：1300円

ミニリンツテディ10g×5個／リンツ ミニスノーマン 10g×5個：980円

「リンドール クッキー＆クリーム」と期間限定リンドール 100gあたり：1440円

ジャンドゥーヤ ピスタチオピスタチオ 100gあたり：1440円

リンツ キルシュバトン フェスティブ：3200円

（すべて税込）

［発売日］11月1日（土）

リンツ＆シュプルングリージャパン＝https://www.lindt.jp