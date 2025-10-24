「9歳の時点で投手専念なんて決めなくていい」

ブルージェイズのマックス・シャーザー投手は23日（日本時間24日）、ロジャースセンターでワールドシリーズ前日会見を行った。ドジャース・大谷翔平投手について、「オオタニがやっていることは本当にすごいし、僕も大ファンだよ」と語った。

大谷は投打同時出場した17日（同18日）のブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦で7回10奪三振無失点と好投。バットでは1試合3本塁打を放つ歴史的な活躍を見せ、2年連続のワールドシリーズ進出へ導いた。3度のサイ・ヤング賞を受賞しているレジェンドは、大谷関連の質問に興奮気味に切り出した。

「あれはすごかった。あのピッチングを見て、リトルリーグの子どもたちが刺激を受けてくれたらいいなと思う。9歳の時点で投手専念なんて決めなくていい。いろんなポジションをやって、いろんなスポーツを経験していいんだ。彼がそれを体現している。そういう選手がこれからも増えてほしいし、チームもそういう選手を求めるようになるといい」

打者・大谷とは2021年オールスター戦で対戦するなど何度も対峙してきた。

「遠くから見ている立場だから、日々の進化までは分からないけど、打撃は間違いなくさらにレベルアップしたと思う。彼はまたトミー・ジョン手術を経て、今は再び先発として復帰するプロセスにある。来年、イニングを積み重ねていく中で、どんな投球を見せるのか、すごく楽しみだね」

投打に渡る躍動にレジェンドは目を細めていた。（小谷真弥 / Masaya Kotani）