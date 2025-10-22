ドジャースとブルージェイズが積み重ねてきた逆転勝利

24日（日本時間25日）から幕を開けるワールドシリーズ（WS）。ドジャースは2年連続世界一を目指し、ブルージェイズと対戦する。レギュラーシーズンを含め、数々の激戦を繰り広げてきた両チームだが、決戦を前に共通する“記録”が浮上。ファンはその事実に驚いている。

「MLB Stats」は公式X（旧ツイッター）で「ドジャースとブルージェイズは今シーズン、ポストシーズンを含めて（MLBで）最も多くの逆転勝利（52）を記録しています」と紹介。頂上決戦まで勝ち上がってきた両チームの粘り強い戦いの裏には、52回の逆転勝利があったことを称えた。

リーグ優勝決定シリーズでも逆転勝利が目立った。ドジャースは14日（同15日）のブルワーズとの第2戦、初回に先制されるも直後の2回に逆転すると、山本由伸投手が圧巻の投球でリードを守りきった。ブルージェイズは3勝3敗で迎えた20日（同21日）のマリナーズとの第7戦、2点を追う7回にスプリンガーが逆転3ランを放ち劇的勝利。今季52回目の逆転勝利でWS進出を決めた。

この事実にファンは「このシリーズはとても過酷になるだろう。7戦までいくだろう」「スリルを感じるワールドシリーズになる」「たくさんのドラマが生まれるだろう」「最後まで油断できない」「先発4人が長く投げられて、クローザーにローキがいる、ド軍が断然有利」などとコメント。世界一を決める戦いを楽しみにしていた。（Full-Count編集部）