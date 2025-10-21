来年の大河ドラマの主人公は豊臣秀長だ。兄・秀吉のもとで、弟はどんな役割を担ったのか。歴史の謎を探る会（編）『秀長と秀吉 豊臣兄弟の謎がわかる本』（KAWADE夢文庫）より紹介する――。（第2回）

■豊臣秀吉政権下における秀長の重要な役割

戦国時代における「取次」とは、主君と家臣、あるいは他大名・朝廷とのあいだを仲介する役割だ。

秀吉も織田家の家臣時代は、毛利家と信長の取次・仲介役を担なっている。永禄12（1569）年3月18日付で秀吉が毛利家に宛てた書状では、毛利の使者上洛を申し次ぐよう信長に命じられたことが記され、天正3（1575）年9月7日付の書状では、中国地方に逃亡した元将軍・足利義昭の帰京について交渉している。

これにより、織田政権下での秀吉が、織田・毛利家間の外交窓口として機能していたことがわかる。取次の役割は、秀吉政権下だとさらに多岐にわたっている。歴史学者の山本博文氏によると、秀吉政権下での取次の役目は「諸大名への命令伝達や個々の大名を服属させ後見すること」。

つまりは秀吉の命令を諸大名に伝達し、各大名の統治を監督しつつ、軍事面での指示伝達をする役柄だったとしている。その役割は重臣が担い、初期は徳川家康や毛利輝元などの有力大名、中後期は秀吉の側近と血縁者があたったとする。

ただし、政権組織に取次という役職があったかどうかはわかっていない。山本氏は「概念的な役割であり、取次的な仕事を行なった武将が該当する」としている。これに対して歴史学者の津野倫明氏は「一次史料で取次と確認できる人物のみを扱うべき」としており、秀吉政権下の取次に対する認識は、いまもあいまいな状況が続いている。

■軍事だけでなく戦後交渉もうまい

秀長もこうした取次的役割を果たしたとされている。その時期は秀吉の関白就任前後からだという。ただし、それ以前から事実上の取次だったともいわれている。秀長は秀吉の裏方・補佐役として有名だが、兄の代理として表に出ることも多かった。主君の代理人を「名代」と呼び、小牧・長久手の戦いのあとに秀長は織田信雄との外交交渉を一任されている。

紀州攻めでは城攻めの一部を任されるとともに、寺社への禁制発給を一部担っている。秀吉が出した禁制は高野山などに3通、秀長は紀州や中小寺社を中心に5通である。占領地の助命起請文も手がけており、秀長はまさに秀吉の実質的な代行者であった。

自らが総大将となった四国征伐では、事後交渉も任された。また九州征伐では事実上の主力軍となり、東回りの進路で島津軍を追い詰めただけでなく、戦後の交渉も一任されている。

すでに秀長は、兄の関白就任前から直後まで、君主の代理人として軍事と交渉事において大いに活躍していた。そして、この名代としての立場を使い、諸大名との外交事を引き受けることもあった。

■残された書状からわかる仕事ぶり

中国地方の毛利家は、黒田官兵衛・長政と蜂須賀正勝・家政が取次を務めている。

ただし、それは馳走役（持て成し役）としてだ、と慶長5（1600）年10月4日の黒田孝高（官兵衛）宛ての書状で回想されている。また、毛利外交も秀吉の意思に沿った交渉と接収しか確認されておらず、取次としての発言力は制限されていた可能性がある。

一方、秀長は四国攻めの最中から実質的な毛利家取次だった。立場は名代だが、毛利家と秀吉の仲介役として命令伝達と交渉事を果たしている。天正13（1585）年閏7月19日付で秀長から小早川隆景に宛てた書状で確認される事実だ。

さらに、長宗我部家降伏後は伊予（現在の愛媛県）を拝領した隆景に祝辞を送り、黒田・蜂須賀を介して中国地方諸将と連絡を取っていた。このことから、天正13年以降の毛利家取次は一時的に秀長だったともいわれている。

また降伏した長宗我部家は秀長の幕下（部下）になったといい、臣従大名の大坂入りや上洛では、秀長が積極的に交渉や接待をして、秀吉との結びつきを強める働きを果たした。

そうして、時に兄の代理人として表舞台に立ち、あるいは仲介役として秀吉と諸大名をつないでいたのが、名代としての秀長であったのである。

■秀長による家康への接待術

秀長は秀吉政権のナンバー2であったが、実力が匹敵した大名はほかにも何人かいた。そのうちの1人が東海地方の徳川家康である。

関東転封前の領地は三河（現在の愛知県東部）、駿河（同静岡県中部）、遠江（同静岡県西部）、信濃（同長野県）、甲斐（同山梨県）の5国に及び、石高は約130万石にもなる。中国地方の毛利家ですら約112万石であり、石高のみなら秀吉政権ナンバー2であった。

秀長と家康が出会ったのは、天正14（1586）年10月のことだ。家康は秀吉に臣従するため、24日に京都へ入っている。このとき秀長は家康に付き添い、歓待を行なっている。これが両者の初顔合わせである。26日には大坂の自宅を貸し出し、その日の夜に秀吉とともに接待している。『徳川実紀』によると、秀吉と家康はここで翌日の打ち合わせをしたという。

28日には秀長が家康を猿楽能でもてなし、そこから両者の交流が本格化したとされている。ただ、書状での交流はこれ以前から始まっている。秀吉の命で聚楽第内の徳川屋敷を普請したとき、家康から家臣の藤堂高虎経由で感謝状を受け取っていた。こうして秀長は、徳川家との外交窓口を築いていったのである。

■徳川領の騒動を収めた秀長の手腕

家康は秀長より4歳年上だったが、出世の時期は同じであった。11月5日に秀長が中納言を任官すると、家康も同日に中納言へと昇進した。両者が権大納言となったのも、ともに天正15（1587）年8月8日であった。

出世が近く、領土は徳川家が上とあれば、敵対意識が芽生えるところだろう。だが、秀長と家康の関係は良好であった。それを示しているのが、「三河真宗寺院案件」である。三河地方では、過去に一向一揆を起こしたことから、浄土真宗本願寺派が禁教処分を受けていた。

しかし天正13（1585）年10月に処分は解除され、三河での本願寺派の復興が進んでいた。騒動が起きたのは天正16（1588）年2月23日。家康が三河の真宗寺院7寺に、京都への材木運搬を命令したのである。

京都の徳川屋敷建設のためとも、方広寺大仏殿に用いるためともいわれるが、この家康の命令に対し、寺院側は人手不足を理由に計画の再考を求めた。家康はこれを不服とし、再び三河からの追放を命じたのである。

こうした事態に対し、仲介役となったのが秀長であった。寺院側からの要請で、秀長家臣の羽田正親は寺院側に秀長による説得を約束し、上宮寺などの3寺に三河への帰還を求めた。

秀長自身も天正16年6月27日付の書状で7寺すべてに帰還をうながし、家康を説得して事態を収拾させている。徳川領国への介入を円滑に進められたのも、秀長と家康の良好な関係性があってのことだろう。

■実は義理の兄弟だった

秀長と家康は、じつのところ義理の兄弟でもあった。秀長には朝日姫（旭姫）という妹がいたのだが、秀吉の命で夫と離縁し、家康に嫁いでいた。そのとき、秀長にも秀吉からの報告が届いている。

この政略結婚で家康は秀長の義理の兄となり、秀吉は2人を対等な「兄弟」として扱った。聚楽第や大坂城の行事でも、席次はつねに家康から秀長の順番であった。家康も秀吉政権下では豊臣家と良好な関係を維持し、天正16年3月29日には秀吉と京都で鷹狩りを楽しんでいる。

その同日には秀長や有力諸将とともに清華家入りを果たし、豊臣家の重臣としての地位を盤石にしていく。その後も秀長と家康の交流は続き、同年8月7日には秀吉の招待で聚楽第に赴き、秀長と一緒に毛利輝元に内部を案内した。

8日には曲直道三亭での饗宴に織田信雄、輝元、秀長と参加し、20日には秀吉による初鰹の振る舞いで秀長と顔を合わせている。

秀長もまた、29日に大和郡山に行く家康を、木津まで自ら出迎えるほど親交を深めている。このように、家康は豊臣家、とくに秀長との交流を重視していたのである。

家康が秀長と親しんだのは、秀長を通じて中央の情勢をつかみつつ、西国大名や秀長家臣と懇意になるためでもあった。友好関係もまた、政権内を勝ち抜くための武器だったのだ。

■病に伏した秀長に寄り添った家康

ただ、秀長本人への好意もなかったわけではない。秀長は天正18（1590）年ごろから体調を崩し、家康は見舞いの書状を幾度も出している。3月18日には小田原方面の情勢を伝え、4月19日には薬を送ったことへの返書が秀長から送られている。

この薬のためかは不明だが、このあとに秀長の病状は一時回復している。その後も文書のやりとりは続き、11月18日には東北の一揆が解決に向かっていることと、病状が安定してきた秀長を案じる書状を送っている。家康から秀長への最後の文書は天正19（1591）年正月晦日。それまでも幾度か書状を送っていたが、返事がないので藤堂高虎に面会を願う内容であった。

しかし、手紙が届く1週間以上前に、秀長はすでに没していた。こうして家康と秀長の関係は終わりを告げる。そして、その関係性のなかで培われた情報網や人脈は、徳川の天下取りに役立てられることになるのであった。

