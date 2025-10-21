プロ野球ドラフト会議が目前に迫ってきた。連日ドラフト上位候補の動向が華々しく報じられる一方、隠れた実力者もドラフト戦線にひしめいている。今回は「この分野にかけてはピカイチ」という、優れた一芸を秘めた好選手を紹介していこう。



早稲田大の安打製造機・尾瀬雄大 photo by Sankei Visual





【ドラフト指名を待つ３人のバットマン】

ハイアベレージを残せる打者として名前を挙げたいのは、尾瀬雄大（早稲田大）だ。名門・早稲田大では２年時からリードオフマンを務め、昨春からのリーグ３連覇に貢献。身長172センチと小柄ながら、コンパクトなスイングでヒットゾーンに弾き返す。

10月19日現在、東京六大学リーグ通算98安打、打率.332をマーク。選球眼もよく、出塁率が高いのも魅力だ。右投左打の外野手はドラフト指名のハードルが高くなるものの、シュアな打撃で道を切り拓きたい。

同じく東京六大学リーグから、フルスイングが目を惹く常松広太郎（慶應義塾大）もピックアップしたい。左足を高々と上げてタイミングを取り、全身をねじ切れんばかりに振り切るダイナミックなアクション。

今春はリーグ３本塁打を放ち、ブレイクを果たした。一度見たら忘れない独特な打撃スタイルが、高い次元でどこまで通用するのか見てみたい。ドラフト指名がない場合は、一般企業に就職予定だという。

今年はパワー自慢の人材が豊富だが、こと飛距離にかけては大坪梓恩（石川ミリオンスターズ）が図抜けている。身長190センチ、体重110キロと日本人離れした巨躯で、左翼から右翼まで全方位に放り込める右打ちスラッガー。

日本海リーグでは今季40試合で８本塁打を放ち、最多本塁打のタイトルを獲得した。高校１年秋で強豪校を中退して以降は、１年以上のブランクを経て野球を再開。クラブチーム、スポーツ専門学校、独立リーグ練習生と日の当たらない野球人生を歩んできた。まだ21歳と若く、メジャー級のスケールを持つだけに、潜在能力が花開けばとんでもない打者に成長するだろう。



55試合で42盗塁を記録した栃木ゴールデンブレーブスの桃次郎 photo by Kikuchi Takahiro





【プロ顔負けのポテンシャルを誇る４人】

独立リーグには足の一芸を売りにする選手が多いが、今年は遠藤桃次郎（登録名・桃次郎／栃木ゴールデンブレーブス）の存在感が際立っている。

身長170センチ、体重65キロの小兵ながら、BCリーグでは今季55試合で42盗塁と荒稼ぎした。一歩目から体のキレがあり、積極的にスタートを切れる度胸も光る。白鷗大では福島圭音（阪神育成）の１年後輩も、台頭したのは４年時と遅咲きだった。NPBの大舞台で、独立リーガーのしぶとさをアピールしたい。

守備面の一芸を誇る好素材も紹介しよう。まず強肩では、山本嘉隆（九州国際大付）の名前は外せない。シートノックで披露する中堅からのレーザービームには、たとえ野球に詳しくない人でも衝撃を受けるはずだ。しっかりと指にかかったボールは、ぐんぐんと勢いを増して捕手のミットに迫ってくる。

いずれは辰己涼介（楽天）を目指せるだけの器だろう。とはいえ、今夏は背番号10をつけ、リリーフ投手に専念した。最速146キロを計測するなど、福岡大会準優勝に貢献している。スカウトは速球派投手として評価するか、それとも潜在能力が眠る外野手として評価するか。山本は育成ドラフト指名でもプロに進む意向を示している。

守備の名手も内外野に分けて触れていこう。内野手では、新保茉良（東北福祉大）のフィールディングに一見の価値がある。遊撃のレギュラーに定着したのは４年春と遅かったが、玄人好みの実力派だ。吸い込まれるような捕球技術で、難しいバウンドも難しく見せない。

外野手では大島正樹（創価大）を推薦したい。前後左右、どんな打球でも追いつく広大な守備範囲は岡田幸文（元ロッテ）を彷彿とさせる。同期の立石正広目当てで視察に訪れたスカウトを、いかに虜にできるか。プロでも中堅を守れる人材は希少だ。

【３人の個性派投手たち】

投手では個性派の３選手をピックアップしたい。まず、球威の一芸に長けているのはシャピロ・マシュー・一郎（富山GRNサンダーバーズ）だ。身長193センチ、体重105キロの巨体から投げつける剛速球は、捕手のミットを破壊しそうな迫力がある。



ロッテで活躍した渡辺俊介氏を父に持つ東大のサブマリン・渡辺向輝 photo by Ohtomo Yoshiyuki



國學院栃木、國學院大とポテンシャルを高く評価されながら、公式戦登板はごくわずかだった「幻の大器」。今年は日本海リーグで実戦登板を経験するなかで、投手として洗練されてきた。晩成型の超逸材が化ける瞬間は、刻一刻と近づいている。

横角度の個性が際立つのは、変則左腕のヴァデルナ・フェルガス（青山学院大）。右足をクロスして踏み込み、左腕を横から振る投球は、左打者に恐怖心を植えつける。適度に荒れるコントロールも、かえってヴァデルナの強みになる。プロのブルペン陣にほしい個性と言えるだろう。左の強打者ほど「やっかいな左腕」と意識せずにはいられないはずだ。

最後に下からの角度を持つ、渡辺向輝（東京大）を紹介したい。父・俊介（元ロッテほか）から二代続くアンダースロー。だが、父から手ほどきを受けたわけではなく、自力でアンダースローの技術を築き上げたことに価値がある。

理系の東大生らしく、アンダースローに関するメカニクスを徹底的に研究。論文を読み漁り、独自の理論を積み上げた。今や大学日本代表候補合宿に招集されるだけの実力者になった。巧みな緩急で打者のタイミングを外す投球は、プロでも通用するのか。渡辺は支配下での指名を希望し、指名漏れの場合はユニホームを脱ぐ予定だという。

プロで勝負するための牙を持つ、10人の個性派たち。彼らのドラフト指名はあるだろうか。10月23日のドラフト会議では、類まれな一芸選手の存在を頭の片隅に入れておいてほしい。