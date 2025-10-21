米アマゾン・ドット・コムが手がけるクラウドサービス「アマゾン・ウェブ・サービス」（ＡＷＳ）で発生した障害を巡り、アマゾンは日本時間２１日午前７時頃、すべてのＡＷＳのサービスが障害から復旧したと発表した。

障害の発生から復旧まで約１５時間を要した。オンライン上の障害分析サイト「ダウンディテクター」によれば、世界の２５００社以上で影響が出たという。

障害は日本時間２０日午後４時頃に発生した。アマゾンによれば、米東部バージニア州にあるデータセンターで、サーバーとの接続状態を監視するシステムなどで不具合が発生したという。

米メディアによればこの影響で、ユナイテッド航空など一部航空会社のアプリでチェックインや予約ができなくなったほか、ウェブ会議システム「ズーム」や世界的な人気ゲーム「フォートナイト」など幅広いサービスで障害が発生した。

日本でもアマゾンのウェブサイトなど一部のサービスが影響を受けたとみられる。任天堂のゲーム向けネットワークサービスでも障害が発生した。ＡＷＳの障害と関連している可能性がある。（ニューヨーク支局 小林泰裕）