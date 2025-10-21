◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦 ブルージェイズ 4―3 マリナーズ（2025年10月20日 トロント）

ブルージェイズが32年ぶり3度目となるワールドシリーズ（WS）進出を決めた。ア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）第7戦でマリナーズに4―3で逆転勝ちし、4勝3敗で突破。2連覇を飾った1993年以来の世界一へ向け、ナ・リーグ覇者ドジャースと対戦するWSは24日（日本時間25日）にトロントで開幕する。

36歳が劇的な一発で試合をひっくり返した。1―3で迎えた7回1死二、三塁から、1番スプリンガーがマリナーズ3番手バザルドのシンカーをとらえ、左越えに逆転3ラン。17日（日本時間18日）の第5戦で右膝に死球を受けて交代し、この日も膝を気にしていたスプリンガーは雄叫びを上げ、膝の痛みを忘れたかのように跳びはねてダイヤモンドを一周した。

ALCSのMVPにはこのシリーズ3本塁打を放った主砲ゲレロが選ばれた。WS進出が決まると感激の涙を浮かべたゲレロは「これは本当に大きな意味がある。我々はこのために必死に練習してきた。ファンも毎日エネルギーをくれた」とスピーチ。「まだ終わってない。あと4勝しますよ」とドジャースとのWSへ気勢を上げた。

今年4月、総額5億ドル（約728億円）でブルージェイズと14年の長期契約を結んだと報じられた。「本当に我々は山あり谷ありで、ケガ人もいた。でもチームメートが大好きなんだ。チームを信じ、神を信じればこういう素晴らしいことが起きる」と強調。「ここトロントで（ア・リーグ）優勝を決めることができてうれしい」と話し、地元ファンから大歓声を浴びていた。