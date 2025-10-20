秋田朝日放送

20日朝、湯沢市の中心部で男性４人がクマに相次いで襲われけがをしました。襲ったクマは建物の中に居座っていて、市や猟友会などが捕獲を試みています。

警察や消防などによりますと、午前５時ごろから午前６時半ごろにかけて、市の中心部の清水町や表町で男性４人が相次いでクマに襲われました。いずれも会話ができる状態です。クマが居座っているのは、ＪＲ湯沢駅近くの住宅や飲食店が立ち並ぶ場所です。午前５時ごろからおよそ１キロの範囲で、立て続けにクマが人を襲いました。同じクマかどうかはわかっていません。午前５時すぎに最初にクマに襲われた男性が当時の様子を語りました。

【最初にクマに襲われた男性】

「左肩を爪でひっかけられた感じ。クマに飛びかかられた拍子に転んでしまった。」

さらに４人目に襲われた男性は家から外に出た際に襲われ、クマが建物の中に入り込みました。日本ツキノワグマ研究所の米田一彦理事長は「クマは天候が悪くなる前にえさを探す習性があって、襲ったクマは活動が活発になっていたのではないか」と指摘します。自治体の判断で市街地でも発砲が可能となる「緊急銃猟」の運用について、湯沢市は「住宅密集地のため運用の可能性が低い」としています。箱わなを設置して捕獲を試みていますが、侵入からおよそ１２時間たってもクマは住宅に居座ったままです。20日は、クマによる人身被害はこのほかに横手市と由利本荘市でも発生し、人身被害はこれまで４３人となっています。