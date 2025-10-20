ブルーデニムより“こっち”かも！【ZARA】穿くだけでアカ抜け♡「ブラウンジーンズ」

この秋冬の一大トレンドカラーのひとつに数えられるブラウンは、春夏よりもさらに人気が加速する予感。そこで編集部では、【ZARA（ザラ）】がリリースしているブラウンのジーンズに注目しました。「ジーンズといえばブルー」の慣れ親しんだ方程式にとらわれないブラウンカラーのジーンズは、穿くだけで垢抜けにひと役買ってくれるかも。形も色味も個性豊かなので、ぜひビビッとくる1本を探してみて。

スラリと伸びるセンターステッチが脚線美を演出

【ZARA】「Z1975 WIDE LEG ハイウエスト ベルト付きジーンズ」\7,990（税込）

スラリと伸びるワイドシルエットにセンターステッチを施し、スタイルアップも狙えそうなハイウエストジーンズ。こっくりディープなブラウンの色味がカジュアルに寄りがちなデニム素材に端正な印象をプラス。コーデの引き締め役になってくれそうです。華奢なベルトがついているため、小物選びに悩まずメリハリのあるスタイリングを楽しめるのも嬉しいポイント。

目を惹くヴィンテージライクな風合いとシルエット

【ZARA】「TRF オーバーサイズ ローライズデニムパンツ」\7,990（税込）

色あせたような淡いブラウンの色味がヴィンテージライクな雰囲気を醸し出し、一点投入でコーデの主役になる一本。大胆なローライズデザインとゆるやかにカーブした下重心のシルエットはこなれ感バツグン。手持ちのシンプルなトップスと合わせても、垢抜けた洗練コーデを完成させられそうです。ウエストのベルトデザインはあえて垂らしてアクセントにするのもアリかも。

裾のボタンで印象変化を楽しめる遊び心のある一本

【ZARA】「JEANS TRF BAGGY BALLOON ミッドライズ」\7,990（税込）

発色豊かなブラウンがコーデのトレンド感をぐんと高めてくれそうなミドルライズのジーンズ。あえて歪みを持たせたサイドのステッチやスナップボタン付きの裾など、細部にZARAらしい個性が光ります。裾のボタンを留めることで丸みを帯びたテーパードラインにアレンジでき、ちょっとした印象変化もできるのがGOOD。

クリーンなスタイリングにも馴染む上品なディテール

【ZARA】「ZW コレクション テーラードワイドレッグハイウエストデニムパンツ」\6,590（税込）

こちらのジーンズは深みのあるチョコレートのようなブラウンと美しいワイドシルエットが特徴。キレイめなスラックスと置き換えてスタイリングを楽しめそうな、品を感じさせる一本です。センターステッチが脚線をまっすぐに見せつつ、清潔感も両立。しっかりと深さがあるハイウエストデザインのため、コンパクトな着丈のトップスとも好バランスな着こなしに。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ