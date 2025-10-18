WÇÕ½Ð¾ìÆ¨¤»¤ÐÊì¹ñ¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡©¥¬¥Ã¥È¥¥¡¼¥¾´ÆÆÄ¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×
¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤Î¥¸¥§¥ó¥Ê¡¼¥í¡¦¥¬¥Ã¥È¥¥¡¼¥¾´ÆÆÄ¤¬ÂåÉ½´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯6·î¤è¤ê¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¡¢ÉÔÄ´¤À¤Ã¤¿Æ±¹ñ¤ò4Ï¢¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¥¬¥Ã¥È¥¥¡¼¥¾´ÆÆÄ¡£FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026²¤½£Í½Áª¤Ç¤â¥°¥ë¡¼¥×I¤Ç2°Ì°Ê¾å¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¼ó°Ì¤Î¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½¤È¤Ï¡¢¾¡ÅÀ3º¹¤ÇÆÀ¼ºÅÀº¹16¡£11·î¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜÂÐ·è¤â¹µ¤¨¤ë¤¬¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëWÇÕ²¤½£Í½Áª¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î²ÄÇ½À¤¬ÍÎÏ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡Ø¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ù¤ä¡ØESPN¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢¥¬¥Ã¥È¥¥¡¼¥¾´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Î¼êÊÁ¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¤¥¿¥ê¥¢¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢3Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤òÌÜ¤¶¤¹¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¤â¤¦¾¯¤·±ó¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Þ¥ë¥Ù¡¼¥ê¥ãºß½»¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë±ó¤¯¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×
²¤½£Í½Áª¤â²Â¶¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢¥¬¥Ã¥È¥¥¡¼¥¾´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼ºÅÀ¤ò¤¹¤ë¤È¥Á¡¼¥à¤Ï¶²ÉÝ¤Ë¶î¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢µ¤¤òÈ´¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£°ì´ÓÀ¤òÊÝ¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È²þÁ±ÅÀ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
2006Ç¯¤Ë¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤ÆWÇÕÀ©ÇÆ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥¬¥Ã¥È¥¥¡¼¥¾´ÆÆÄ¤Ï¡¢Êì¹ñ¤ÎÈá´ê¤òÃ£À®¤·¤¿¤¤¤È¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ÎÆ»¤òÊâ¤ßÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£³Î¤«¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤È¤¤Î´î¤Ó¤Ï³ÊÊÌ¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤à¡×
¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÎò»Ë¾å¡ÖºÇ¤âÉ÷ÊÑ¤ï¤ê¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¡×TOP10
¤½¤Î·ã¤·¤¤¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÆ®Áè¿´¤«¤é¡È¶¸¸¤¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¥¬¥Ã¥È¥¥¡¼¥¾´ÆÆÄ¡£Èà¤¬Î¨¤¤¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤Îº£¸å¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£