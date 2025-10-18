60Âå¤Î¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÊÒÉÕ¤¯²È¡×¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡£Ìá¤·¤ä¤¹¤¯¤ÆËèÆü¥é¥¯¤Ê¼ýÇ¼½Ñ5¤Ä
²¿ÅÙÊÒÉÕ¤±¤Æ¤â¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¤Þ¤¿»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤Ï¡¢ÊÒÉÕ¤±¤Î¡Ö»ÅÁÈ¤ß¡×¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÂÎÎÏ¤äµ¤ÎÏ¤Î»È¤¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÊÒÉÕ¤¯¡×»ÅÁÈ¤ß¡£YouTube¡Ø60ºÐ¤«¤é¤Î¹¬¤»¥é¥¤¥Õ¡Ù¤ÇÊë¤é¤·¤äÀ¸¤Êý¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Õ¤µ¤ó¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢º£Æü¤«¤é¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë5¤Ä¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1¡§¼ýÇ¼¤Ï¡Ö7³ä¥ë¡¼¥ë¡×¤ÇÍ¾Íµ¤ò¤Ä¤¯¤ë
¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤â¤Î¤ò¤Ä¤á¹þ¤ß¤¹¤®¤ë¤È¡¢»È¤¦¤È¤¤âÌá¤¹¤È¤¤â¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö7³ä¤òÌÜ°Â¤Ë¤¢¤±¤Æ¤ª¤¯¡×¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿©´ïÃª¤Î¼Ì¿¿¡Û¥é¥¤¥Õ¤µ¤ó¤¬Ìá¤·¤ä¤¹¤¤¹â¤µ¤Ï¤³¤³¡ª
Í¾Çò¤¬¤¢¤ë¤È¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯¡¢Ìá¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ë³¦¤Ë¤â¤æ¤È¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢Éô²°Á´ÂÎ¤Î°õ¾Ý¤â¤¹¤Ã¤¤ê¡£ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤¯ÊÒ¤Å¤±¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
2¡§Æ±¤¸¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ï°ì¤«½ê¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë
Ê¸Ë¼¶ñ¡¢Ìô¡¢½ñÎà¤Ê¤É¡¢Æ±¤¸¼ïÎà¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤ËÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ãµ¤¹¤Î¤âÌá¤¹¤Î¤âÌÌÅÝ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊ¸Ë¼¶ñ¤Ï¤³¤Î°ú¤½Ð¤·¡¢Ìô¤Ï¤³¤Î¥«¥´¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë¡¢¡Ö1¥«¥Æ¥´¥ê¡¼1¥«½ê¡×¤ò·è¤á¤Æ´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ìá¤¹Æ°ºî¤¬¼«Á³¤È½¬´·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3¡§¤è¤¯»È¤¦¤â¤Î¤Ï¼ê¤ÎÆÏ¤¯¹â¤µ¤Ø
ËèÆü»È¤¦¤â¤Î¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¡Ö¹ø¤«¤éÌÜÀþ¤¯¤é¤¤¤Î¹â¤µ¡×¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¥·¥Ë¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Äã¤¹¤®¤ë¤È¤·¤ã¤¬¤à¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤·¡¢¹â¤¹¤®¤ë¤È¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¼è¤ê½Ð¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»È¤¦¤¿¤Ó¤ÎÆ°ºî¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÊÒÉÕ¤±¤ÎÉéÃ´¤â¤°¤Ã¤È¸º¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4¡§Ìá¤¹Æ°Àþ¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤ËÀ°¤¨¤ë
ÊÒÉÕ¤±¤Ï¡¢¼ê½ç¤¬Â¿¤¤¤Û¤ÉÌÌÅÝ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼ýÇ¼¾ì½ê¤ò¤¢¤Á¤³¤Á¤ËÊ¬»¶¤µ¤»¤º¡¢Æ°Àþ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Ã»¤¯¡¢¤·¤Þ¤¤¤³¤Þ¤º¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ËÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»È¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡Ö¤¹¤°¸µ¤ËÌá¤»¤ë¡×´Ä¶¤µ¤¨¤Ä¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢ÊÒÉÕ¤±¤Ï¼«Á³¤È½¬´·¤Ë¡£
¤³¤Î¾®¤µ¤Ê¹©É×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ÈÁ´ÂÎ¤ÎÀ°¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬Áý¤·¡¢Êë¤é¤·¤Î²÷Å¬¤µ¤È¿´ÃÏ¤è¤µ¤¬³ÊÃÊ¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5¡§Äê°ÌÃÖ¤ÏÄê´üÅª¤Ë¸«Ä¾¤¹
¤â¤Î¤ÎÄê°ÌÃÖ¤ò·è¤á¤ë¤Î¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢Êë¤é¤·Êý¤ä»È¤¦ÉÑÅÙ¤Ï¡¢µ¨Àá¤ä»þ´Ö¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¼ýÇ¼¤ÎÄê°ÌÃÖ¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÊÒÉÕ¤±¤ä¤¹¤µ¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï°áÂØ¤¨¤äÂçÁÝ½ü¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¼ýÇ¼¤ÎÄê°ÌÃÖ¤ò¸«Ä¾¤¹»þ´Ö¤òÀß¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Èº£¤Î¼«Ê¬¡É¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÇÛÃÖ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Èµ¤»ý¤Á¤ÎÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ÅÁÈ¤ß¡×¤ÇÊÒÉÕ¤±¤ò¥é¥¯¤ËÂ³¤±¤ë
ÊÒÉÕ¤±¤Ï¡Öµ¤¹ç¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»ÅÁÈ¤ß¡×¤ÇÂ³¤±¤ë¤â¤Î¡£¤É¤ì¤À¤±À°Íý¤·¤Æ¤â¡¢¸µ¤ËÌá¤·¤Ë¤¯¤±¤ì¤Ð¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Æ°Àþ¤ä¹â¤µ¡¢ÎÌ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÊÒÉÕ¤±¤¬¼«Á³¤È½¬´·¤Ë¡£Êë¤é¤·¤¬À°¤¦¤È¡¢¿´¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¬¤ó¤Ð¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¹¤Ã¤¤êÊë¤é¤»¤ë¡ÖÌá¤·¤ä¤¹¤¤Éô²°¤Å¤¯¤ê¡×¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£