33歳ネイマールの獲得説、インテルSDが完全否定！「でたらめ、オファーも一切していない…くだらない」
これまで負けたことがなかった日本代表相手に初めて敗れたブラジル。
日本の天敵と言えるネイマールは、14日に行われた日本戦に不在だった。
33歳になったネイマールはサントスでプレーしているが、負傷によってまたもブラジル代表への復帰を果たせず。
2023年10月のウルグアイ戦で左膝十字靭帯断裂と半月板損傷の大ケガを負った彼は、およそ1年後にピッチに復帰した。ただ、コンディション不良が相次ぎ、代表戦からは2年ほど遠ざかっている。
そのネイマールとサントスとの契約は今年末までとなっており、その後の去就が注目されている。
イタリアの強豪インテルがこの夏にネイマールの獲得を狙っていたという話が出たが、スポーツディレクターのピエロ・アウジーリオはその噂を完全に否定した。
『Sky』によれば、「ネイマールだって？でたらめだ。彼の話など聞いたこともないし、オファーも一切していない…くだらない。すべておとぎ話だ。サッカー界はいまこの瞬間にしかない」と来年1月の獲得についても否定したという。
ネイマールは来年2月の誕生日で34歳になるが、W杯前に新天地を求めることになるのだろうか。