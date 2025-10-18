第3戦の「Photo of the Game」…第1戦フリーマン→第2戦は山本

【MLB】ドジャース 3ー1 ブルワーズ（日本時間17日・ロサンゼルス）

ドジャースは16日（日本時間17日）、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦に3-1で勝利。シリーズ3連勝でワールドシリーズ進出に王手をかけた。球団公式X（旧ツイッター）は恒例となった「Photo of the Game」を投稿。“今日の1枚”に選ばれた瞬間が「カッコいい」「GOAT（史上最高）」と話題を呼んでいる。

敵地で2連勝してドジャースタジアムに戻っての第3戦は、初回先頭の大谷翔平投手がいきなり三塁打を放つと、続くムーキー・ベッツ内野手が二塁打を放って先制した。その後追い付かれたものの、1-1の6回にトミー・エドマン内野手が勝ち越し打。以降はブルペンが繋ぎ、最後は佐々木朗希投手がマウンドへ。3者凡退に退け、ドジャースが3連勝を飾った。

ドジャースは試合勝利後に「Photo of the Game」として、印象的なシーンを投稿するのが恒例行事。シリーズ第1戦は先制弾を放ったフレディ・フリーマン内野手、第2戦は完投勝利を挙げた山本由伸投手が選ばれた。そして第3戦は、雄叫びを上げる佐々木が選出された。

ダービンを自慢のスプリットで空振り三振に仕留め、佐々木は右手を握ってガッツポーズ。1球に懸ける想いがありありと伝わってくる。ファンも納得の1枚だったようで、「完全に勝負師の顔やん」「吠えるろーたんカッコイイ」「吠える朗希かっこいいぞ！」「素晴らしい」「私のクローザー」と称賛の声が寄せられた。

佐々木はポストシーズンから守護神を務め、ここまで6登板（7投球回）で3セーブ＆防御率1.29＆WHIP0.57の好成績を残している。キャリア最初の3セーブがいずれもポストシーズンで記録するのは、セーブが公式記録になって以降では史上初の快挙だった。ルーキーイヤーから伝説を残している。（Full-Count編集部）