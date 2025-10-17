9¡¦10·î¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤Ïº´Æ£µ±ÌÀ¤ÎÂçµÏ¿¤Ë¡¡³ÝÉÛ²íÇ·»á¡ÖÍèÇ¯¤Ï50¹æ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡×¤È´üÂÔ
ºÇ½ªÀï¤ÇÂçÂæÅþÃ£¤Ë869É¼¤¬½¸¤Þ¤ë
¡¡ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¸ø¼°YouTube¡Ö¸×¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ï16Æü¡¢¡ÖDID ÂçÆ±¹©¶È presents ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹ DID¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Î9¡¦10·îÅÙ¼õ¾Þ¥×¥ì¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£µåÃÄOB¤Î³ÝÉÛ²íÇ·»á¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬Áª¤ó¤À¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢10·î2Æü¤Î¡Öº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡¢40¹æ¡õ100ÂÇÅÀÃ£À®¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤Ïº£µ¨ºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¡¢¤Þ¤º½é²ó¤Ëº¸µ¾Èô¤Ç¼«¿È½é¤Î¥·¡¼¥º¥ó100ÂÇÅÀ¤ËÅþÃ£¡£5²ó1»àÆóÎÝ¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ç¡¢±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÆÃÂçÃÆ¤Ç¼«¿È½é¤Î40ËÜÎÝÂÇ¤òÃ£À®¡£40ËÜÎÝÂÇ100ÂÇÅÀ¤Ï¡¢µåÃÄ¤Ç¤Ï2010Ç¯¤Î¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥Ö¥é¥¼¥ë»á°ÊÍè15Ç¯¤Ö¤ê¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤Ç¤Ï2005Ç¯¤Î¶âËÜÃÎ·û»á°ÊÍè¡¢À¸¤¨È´¤Áª¼ê¤Ç¤Ï1985Ç¯¤Î³ÝÉÛ»á°ÊÍè¤È¤Ê¤ëµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡DID¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡È¥ß¥¹¥¿¡¼Ž¥¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡É¤³¤È³ÝÉÛ²íÇ·»á¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò¤·¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¡£¡Ö¤¿¤À¡¢¤³¤Î40¹æ100ÂÇÅÀ¤ò¤â¤Ã¤Èµ±¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÍèÇ¯¤Î¿ô»ú¤¬¤¹¤´¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤³¤Î40¹æ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤50¹æ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Ç¤¢¤ë48ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ëµÏ¿¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡DID¥¢¥ï¡¼¥É¤È¤Ï¡¢¤½¤Î·î¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤«¤éºÇ¤â¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¥×¥ì¡¼¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¾Þ¡£DID¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëµåÃÄOB¤Î³ÝÉÛ»á¤¬Áª¤ó¤À¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ä±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éÅêÉ¼¤·¡¢¼õ¾Þ¥×¥ì¡¼¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡º´Æ£¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¹ç·×869É¼¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Âç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¤Î¾¡¤Á±Û¤·ËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤Ï178É¼¡¢Â¼¾åðó¼ùÅê¼ê¤ÎÅê¼ê3´§¤ò·è¤á¤ë¹¥Åê¤Ï40É¼¤ò½¸¤á¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë