¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ££ö£ó¥í¡¼¥½¥ó¤¬ºÇ½ª¶ÉÌÌ¡¡¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¾º³Ê³Î¼Â¤Ç¡Ö¾Íè¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¡×
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤È»ÐËå¥Á¡¼¥à¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤ÎÍèµ¨¥·¡¼¥ÈÁè¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤È¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ô£ï£ô£á£ì£Í£ï£ô£ï£ò£ó£ð£ï£ò£ô¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö£²£°£²£¶Ç¯¤Î¥·¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤È¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤¬½ÅÍ×¤Êµ¿ÌäÉä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ïºòµ¨¤Þ¤Ç£´µ¨Ï¢Â³²¦¼Ô¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤ÎÍèµ¨»ÄÎ±¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢£²ÈÖ¼ê¥·¡¼¥È¤È¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼£²ÏÈ¤¬Ì¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£Æ£±³¦¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥¥·¥³¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¸å¤ËºÇ½ª·ëÏÀ¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤¬¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¸¥ã¡¼¥ë¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î£²¤Ä¤Î¥·¡¼¥È¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤«¤é¤Î²ÃÆþ¤¬Ç»¸ü¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤È³ÑÅÄ¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤¬Áè¤¦¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤À¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î£²¤Ä¤Î¥·¡¼¥È¤ò¤á¤°¤ëÁè¤¤¡£¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¤¬Íèµ¨£Æ£±¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ï³Î¼Â¤Ç£²¿Í¡Ê³ÑÅÄ¤È¥í¡¼¥½¥ó¡Ë¤Ï¾Íè¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥Û¥ó¥À¤¬£²£°£²£¶Ç¯¤«¤é¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ç¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤¿¤á¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤È¶¨ÎÏ¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¡£³ÑÅÄ¤ÏÂç»ö¤Ê¥¹¥È¡¼¥ó¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤¬»Ä¤ë²ÄÇ½À¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£