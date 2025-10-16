登場曲を流して打席に登場…球場も騒然

ドジャースの大谷翔平投手が15日（日本時間16日）、本拠地ドジャースタジアムで異例の屋外フリーを行った。ドジャースタジアムでの屋外フリー打撃は2022年のオールスターゲーム以来だ。

大谷は普段は屋外でのフリー打撃をほとんどしない。スプリングトレーニング初日に行って以来、シーズン中はドジャース移籍後初めてだ。ブルペン投球を終えて、登場曲が流れる中で打席に立つと豪快アーチを連発。見ていた記者や関係者を騒然とさせた。

32スイングで実に14本のアーチをかけた。ドジャースタジアムの右翼屋根裏に飛び込む推定150メートルの特大弾を放つ場面もあった。クレイトン・カーショー投手、フレディ・フリーマン内野手、デーブ・ロバーツ監督も見守った。

プレーオフでは打撃で結果を出せていない。8試合に出場して打率.147、2本塁打、6打点。1盗塁、OPS.599となっている。練習前には会見を行い「しっかりとした打席を送れるように、打席のクオリティを高めていくっていうのがまず最初にやるべきことかなとは思っています」と語っていた。（Full-Count編集部）