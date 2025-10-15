2018年4月に発売された一番くじの復刻版『一番くじ 星のカービィ ～プププリミックス～』が、店頭とオンラインで販売される。

【画像】ヘッドフォン付きのカービィが登場！ 一番くじに収録されるラインナップ一覧

今回販売される一番くじは、音楽がテーマだ。2018年4月に発売された『一番くじ 星のカービィ ～プププリミックス～』の復刻版だが、一部商品については仕様が変更されている。

各賞について紹介する。

A賞とダブルチャンスは、ヘッドフォンを付けた『ゴキゲンなカービィぬいぐるみ』が手に入る。ラストワン賞には、モノクロカラーになった同様のぬいぐるみがラインナップされている。

B賞は、ゲーム内の楽曲「GREEN GREENS」をアレンジした音楽が流れる『GREEN GREENSな目覚まし時計』が手に入る。こちらは2018年に販売されたものから、BGMのアレンジと時刻表示が変更された。

C賞は、耳当て部分がカービィの形となった『プププなヘッドフォン』が手に入る。

D賞では、『ポップな小皿』が4種類展開されている。ヘッドフォンを付けたカービィ、ワドルディ、レコードデザインに分かれ、ランダムで手に入る形だ。

E賞は、『ロックなグラス』がラインナップされている。シンプルなロックグラスに、懐かしいデザインからオリジナルアートと多くのバリエーションを含む。全5種から好きなものを選べる形だ。

F賞は、全6種から選べる『クラシックなタオル』が手に入る。ジャケ写風デザインやドット絵のゲーム画面などさまざまなタイプがラインナップしている。

『一番くじ 星のカービィ ～プププリミックス～』は、店頭では11月15日、オンラインでは12月9日11時より販売を開始する。ファミリーマート、カービィカフェ、カービィカフェザ・ストア、カービィカフェ PETIT、KIRBY'S PUPUPU MARKETなどで取り扱われる。

