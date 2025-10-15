¡Ö¥«¡¼¥í¡¼¥ó¤Ï°¡ª¸½¶â°ì³ç¤³¤½»ê¹â¡ª¡×¤Ï´ª°ã¤¤¡©¡Ä¡È¸½¶â»ê¾å¼çµÁ¼Ô¡É¤ËÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë´Î¿´Í×¤Ê»ëÅÀ¡Ú·î1¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëYouTuber¤¬²òÀâ¡Û
¥¯¥ë¥Þ¤Î¹ØÆþÊýË¡¤Ë¤Ï¡¢¸½¶â°ì³ç¤ä¶ä¹Ô¥í¡¼¥ó¡¦¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¥í¡¼¥ó¡¢»Ä¥¯¥ì¤ÎÍøÍÑ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼êÃÊ¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÆÃ¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤Î¾ì¹ç¡Ö¥í¡¼¥ó¤Ï°¡ª¡¡¸½¶â°ì³ç¤³¤½»ê¹â¡ª¡¡»Ä¥¯¥ì¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤Î¤Û¤«¡ª¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ç¤Ï¡¢¤Ï¤¿¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¡¢·î¤Ë1²ó¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¸½ºß20Âæ°Ê¾å¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¥ó¥½¥¯Tube»á¤ÎÃø½ñ¡ØÂ»¤·¤Ê¤¤¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤ÎÇã¤¤Êý¡×ÂçÁ´¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤«¤é¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑµöÍÆ³Û¤Ï·î¼ý¤Î20¡Á25¡ó¤¬ÌÜ°Â
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢Ç¯¼ý¤ÎÈ¾Ê¬¤«¤é1Ç¯Ê¬ÄøÅÙ¤¬ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·î¡¹¤Î¥í¡¼¥óÊÖºÑ³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·î¼ý¤Î20¡Á25¡ó°ÊÆâ¤¬ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï¡¢20¡Á60Âå¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇ¯Âå¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ç460Ëü±ß¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯Îð¤¬¹â¤¤¤Û¤ÉÇ¯¼ý¤â¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢20Âå¤Ç¤Ï300Ëü±ßÁ°¸å¡¢30Âå¤Ç¤Ï400¡Á500Ëü±ßÁ°¸å¡¢40Âå°Ê¹ß¤Ç500¡Á600Ëü±ß°Ê¾å¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯¼ý460Ëü±ß¤Ç¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ê¤·¤À¤È²¾Äê¤¹¤ë¤È¡¢·î¼ý¤Ï38Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢ÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Ê¤É¤ò°ú¤¤¤¿¼ê¼è¤ê¤Ç¤Ï30Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£·î¼ý¤Î20¡ó¤Î¥í¡¼¥óÊÖºÑ³Û¤¬°Â¿´¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢·î¡¹6Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÈ¿È¤ä¶¦²Ô¤®¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤³¤ÎÄøÅÙ¤Î»Ù½Ð¤ÏµöÍÆÈÏ°Ï¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²ÈÄí¤ò°ì¿Í¤Ç»Ù¤¨¤ëÂç¹õÃì¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²ÈÄÂ¤ä½»Âð¥í¡¼¥ó¡¢¿©Èñ¤ä¸÷Ç®Èñ¤Ê¤É¤â¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢6Ëü±ß¤Î»Ù½Ð¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¸·¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
³§¤µ¤ó¤¬¥¯¥ë¥Þ¤òÇã¤¦¤È¤¡¢¸½¶â°ì³çÇÉ¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¥í¡¼¥ó¡©¡¡¤Ï¤¿¤Þ¤¿»Ä²ÁÀßÄê·¿¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥í¡¼¥ó¡Ê»Ä¥¯¥ì¡Ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤â¤·¤¯¤Ï¶ä¹Ô¤Î¥«¡¼¥í¡¼¥ó¤äÂ¿ÌÜÅª¥í¡¼¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
»ä¤Ï¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¼ã¤¤¤È¤¤Ï¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¥í¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸å¤Ë»Ä¥¯¥ì¤¬Î®¤Ï¹Ô¤ä¤ê»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Ï»Ä¥¯¥ì¤òÍøÍÑ¤·¡¢º£¤Ç¤Ï¶ä¹Ô¤ÎÂ¿ÌÜÅª¥í¡¼¥ó¤ä¸½¶â°ì³ç¤Ç¤â¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿È¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤ì¤¬°ìÈÖ¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤Î¤«²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö¸½¶â°ì³ç¤¬ºÇ¶¯¡×¤Ã¤ÆËÜÅö¡©
¤Þ¤ººÇ½é¤Ï¡¢ÌÀÏ¯²ñ·×¤Ê¸½¶â°ì³ç¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£¡Ö¥ï¥ó¥½¥¯Tube¡Ê¢¨¡Ë¡×¤Ç¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¸½¶â°ì³ç¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬39¡ó¤È°ìÈÖÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Æ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤â¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¸½¶â°ì³ç¤³¤½¥Ù¥¹¥È¡ª¡×¡Ö¸½¶â°ì³ç¤ÇÇã¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤é¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤ó¤«Çã¤¦¤Ê¡ª¡×¤È¤¤¤¦²á·ã¤Ê°Õ¸«¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ÙÊ§Áí³Û¤¬°ìÈÖ¾¯¤Ê¤¯ºÑ¤à¤Î¤Ï¸½¶â°ì³ç¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê¢¨¡ËÉ®¼Ô¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÌ¾
»ä¤â·î¥¤¥Á¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç3³ä¤¯¤é¤¤¤Ï¸½¶â°ì³ç¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ»ÙÊ§Áí³Û¤¬°Â¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢3³ä¤¯¤é¤¤¤·¤«¸½¶â°ì³ç¤ÇÇã¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢Ã±½ã¤Ë¼ê¸µÎ®Æ°À¤¬Äã²¼¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯ÂÐºö¤Ç¤¹¡£
¼ê¸µÎ®Æ°À¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â»È¤¨¤ë¸½¶â¤ä¡¢¤¹¤°¤Ë¸½¶â²½¤Ç¤¤ë»ñ»º¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¼ê¸µÎ®Æ°À¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢µÞ¤Ê»Ù½Ð¤ä·ÐºÑÅª¤ÊÊÑÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¡¢»ö¸Î¤äÉÂµ¤¡¢ºÒ³²¤Ê¤É¤Î¶ÛµÞ»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë»ñ¶â¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ê¸µÎ®Æ°À¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¡¢Åê»ñ¤äÀ®Ä¹¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤ÊÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¸ýºÂ¤Ë½áÂô¤Ë»ñ¶â¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¥¯¥ë¥Þ¤â¸½¶â°ì³ç¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÂ»¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·µÕ¤Ë¡¢¸½¶â°ì³ç¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤é¸ýºÂ»Ä¹â¤¬¾¯¤·¤·¤«»Ä¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ê¸µÎ®Æ°À¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¥ª¥¹¥¹¥á¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤É¤Î¤¯¤é¤¤¸ýºÂ¤Ë»ñ¶â¤¬¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¤«¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä²ÈÂ²¹½À®¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç°ì³µ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤À¤Ã¤¿¤é¹ØÆþ¤¹¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Î2¡Á3ÇÜ°Ê¾å¤ÎÍ¾¾ê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¸½¶â°ì³ç¤Ç¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¸½¶â»ê¾å¼çµÁ¼Ô¡É¤¬¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ö¤¸¤ã¤¢¸½¶â°ì³ç¤ÇÇã¤¦Í¾Íµ¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤ª¶â¤òÃù¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¿ÍÀ¸¤ÏÍ¸Â¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤È¿ôÇ¯¤«¤±¤Æ¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤Ã¤¿¤é¥¯¥ë¥Þ¤òÇã¤ª¤¦¡×¤È¡¢¿ÍÀ¸¤ÏÌµ¸Â¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ëºø³Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢80ºÐ¤Î¿Í¤¬¡Ö¤¢¤È¿ôÇ¯¤ª¶â¤òÃù¤á¤Æ¤«¤é¥¯¥ë¥Þ¤òÇã¤ª¤¦¡×¤È»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
20ºÐ¤Î3Ç¯´Ö¤â¡¢80ºÐ¤Î3Ç¯´Ö¤â¡¢Æ±¤¸»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿ÍÀ¸¤Î»Ä¤ê»þ´Ö¤Ï¹ï°ì¹ï¤È¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±»þ´Ö¤È¤ª¶â¤òÍ¸ú¤Ë»È¤¨¤ë¤«¤Ç¡¢»à¤Ì¤È¤¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë»×¤¤½Ð¤ÎÁíÎÌ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤âYouTube¤ÎÆ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ç¡ÖÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¬Çã¤¤¤É¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤â´Þ¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö¥í¡¼¥ó¤Ï°¡ª¡¡¸½¶â°ì³ç¤³¤½»ê¹â¡ª¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤Ã¤¿¤éÇã¤¦¡×¤È»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¿ÍÀ¸¤¬¤¤¤¯¤é¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤Ï20Âæ°Ê¾å¤Î¥¯¥ë¥Þ¤òÆ±»þ¤Ë½êÍ¤¹¤ë¡¢¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ë¥¯¥ë¥Þ¥Ð¥«¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ò¸½¶â¤ÇÇã¤¦¤Û¤É¤Î»ñ¶â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ä¥¯¥ì¤ä¶ä¹Ô¥í¡¼¥ó¤Ê¤É¤âÊ»¤»¤Ê¤¬¤é¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ð¥«¤²¤¿Âæ¿ô¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¶â°ì³ç¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢º£¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏÃÛ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¸½¶â°ì³ç¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Î¹¹Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¿©»ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê²ÈÂ²¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¯¥ë¥Þ°Ê³°¤Î¤â¤Î¤Ë¤â¤ª¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö»ÙÊ§¤¤¤ÎÁíÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¸½¶â°ì³ç¤À¤¬¡¢¸ýºÂ»Ä¹â¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¿Í°Ê³°¤Ë¤Ï¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Ê¤¤¡£¤ª¶â¤òÃù¤á¤ë¤Î¤Ë¿ôÇ¯¤«¤±¤ë¤Ê¤é¡¢¥í¡¼¥ó¤Ç¤â»Ä¥¯¥ì¤Ç¤â¡¢Áá¤¯¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¸Â¤é¤ì¤¿¿ÍÀ¸¤òÍ¸ú¤Ë»È¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤ÎÅú¤¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ï¥ó¥½¥¯Tube
¥¯¥ë¥ÞÇã¤¦¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¿¥Ö¥í¥°´ÉÍý¿Í