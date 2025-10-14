【SPY×FAMILY】幾田りらとフォージャー家キャストのスペシャル座談会映像公開！ キービジュアルも予想！
TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3のエンディング主題歌アーティスト幾田りら ＆ フォージャー家キャスト江口拓也・種粼敦美・早見沙織・松田健一郎の座談会映像が公開された。キービジュアル予想企画に幾田りらも参戦！
＞＞＞キービジュアル予想イラストをすべてチェック！（写真9点）
本作は遠藤達哉原作の漫画作品。集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ＋』にて2019年3月より連載がスタートし、現在では総PV数6億超え、数々のマンガ賞にも輝き、最新コミックス 15巻までのシリーズ累計発行部数が3800万部を突破している。
2023年10月より放送を開始したTVアニメSeason2も大好評のうちに幕を閉じ、同年12月22日に全国383館で公開を迎えた『劇場版 SPY×FAMILY CODE： White』は公開3日間で、興行収入12億円を突破と好調なスタートを切り、2024年3月31日時点で興行収入62.6億円、観客動員数464万人突破と大ヒットを記録。常に盛り上がりを見せる大人気作だ。
本日、TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3のエンディング主題歌を担当するアーティスト・幾田りらと、フォージャー家キャスト・江口拓也・種崎敦美・早見沙織・松田健一郎の座談会映像が公開された。
Season 3エンディング主題歌『Actor』に込めた思いや、楽曲制作の裏話、幾田りらとフォージャー家キャストとの質問交換など、ここでしか聞けないお話が盛りだくさんの内容となっている。
さらに、毎度恒例のキービジュアル予想企画では、お互いが描いたイラストで江口拓也と早見沙織が張り合うシーンも。今回は特別にキービジュアル予想企画に幾田りらも参戦。フォージャー家キャストがお互いのイラストを紹介し合う中、リアルタイムで描画した直筆イラストも必見だ。
Season 3エンディング主題歌「Actor」は絶賛配信中！さらにCD シングル『Actor』は 10 月 29 日(水)発売となっております。座談会動画、TVアニメ本編とともに、エンディング主題歌「Actor」も併せてお楽しみ下さい。
Season 3は、毎週土曜23:00よりテレ東系列ほかにて放送中と、益々盛り上がりを見せる本作をどうぞよろしくお願いいたします。
※「種崎敦美」の「崎」は「大」の部分が「立」になる字が正しい表記。
（C）遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会
