¡Ø¥Þ¥¤¥Æ¥£¡¦¥½¡¼¡Ù¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ø¥à¥º¥ï¡¼¥¹¤Ï¡ÖµðÂç¤ÊÍÄ»ù¡×¡ª¡¡¶¦±é½÷Í¥¤¬¾Ú¸À
¡¡¡Ø¥Þ¥¤¥Æ¥£¡¦¥½¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ø¥à¥º¥ï¡¼¥¹¤È¶¦±é¤·¤¿¥Æ¥Ã¥µ¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¤¬¡¢Æ±ºî¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥¿¥¤¥«¡¦¥ï¥¤¥Æ¥£¥Æ¥£´ÆÆÄ¤È¥¯¥ê¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖµðÂç¤ÊÍÄ»ù¡×¤ß¤¿¤¤¤À¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥æ¡¼¥â¥¢ËþºÜ¡ª¡¡¡Ø¥Þ¥¤¥Æ¥£¡¦¥½¡¼ ¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¡ÙÇËÅ·¹Ó¤ÊÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó²ò¶Ø
¡¡Variety¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö10·î13Æü¤ËBFI¥í¥ó¥É¥ó±Ç²èº×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥Æ¥Ã¥µ¤¬¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥Æ¥£¡¦¥½¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º½Ð±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¥ï¥¤¥Æ¥£¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖµðÂç¤ÊÍÄ»ù¡£¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢¡Ö¶²¤í¤·¤¤¡×¡Ö»ß¤á¤ë¤Ù¤¡×¤È¿É¸ý¤Î¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈ¯¤·¤Ä¤Ä¡¢Èà¤ÎÆ¸¿´¤ËËþ¤Á¤¿±Ç²èºî¤ê¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¯¥ê¥¹¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¶ÚÆù¼Á¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Èà¤âÆ±¤¸¤¯¡ÖµðÂç¤ÊÍÄ»ù¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÍÞÀ©¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¾Ð¤¤¤äÈ¯¸«¤Î¤¿¤á¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¤¹¤ë¤«¤é¡¢¶¦±é¤¹¤ë¤È¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¥Æ¥Ã¥µ¤È¥¯¥ê¥¹¡¢¥ï¥¤¥Æ¥£¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥Æ¥£¡¦¥½¡¼ ¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¡Ù¡Ê2017¡Ë¤È¡Ø¥½¡¼¡§¥é¥Ö¡õ¥µ¥ó¥À¡¼¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Ç¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ëÎ¾ºîÉÊ¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤Ç¤â¥³¥á¥Ç¥£¿§¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¥Æ¥Ã¥µ¤Ï¡Ö¤¢¤¢¤¤¤Ã¤¿±Ç²è¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢´ÖÈ´¤±¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤¢¤¤¤Ã¤¿±Ç²è¤òºî¤ë¤Ë¤Ï¡¢½ã¿è¤ÊÁÏÂ¤ÎÏ¤Î¾å¤ËÎ©¤Á¡¢»Ò¤É¤â¤ß¤¿¤¤¤Ë±é¤¸¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë½ÐÍè¤ë¤«¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¡£½ÐÍè¤ë¤«»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯¼«Í³¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
