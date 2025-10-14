お笑いタレントの狩野英孝（43）が13日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。実弟の職業を明かした。

この日はアーティスト・こっちのけんととともに出演。兄弟での職業選択の話題になり、「あんまりテレビで言わないけど、別に隠してるわけじゃないけど、うちにも弟がいて」と切り出した狩野は「バラエティー番組の構成作家をやってるんですよ。実はね」と打ち明けた。

そして「構成作家って、分かりやすく言うとバラエティー番組の台本を書いたり、企画を考えたり、をやる人なんですけど、例えば有名な人だと鈴木おさむさんとか、ダウンタウンさんの同級生の高須（光聖）さんとか、ああいう方々」と解説。その経緯について、狩野は「もともとうちの弟もお笑いが大好きで、一緒にお笑いを見てた」と振り返った。

しかし「自分でやるには自信がないのか、俺がやってるから遠慮したのか、そこは分からないけど、兄とは違う道の、でもお笑いには携わりたいというのがあったんだろうね」と想像。そのため「だから芸人をやりたいっていうのにはブレーキを踏んで、構成作家のほうに行って。今、番組とか、あいつが書いた台本で俺がやったりしてる」と明かし、「エンドロールとかを見ると、出演は狩野英孝、で、構成とかに狩野ナントカっていて」と語っていた。