お笑いコンビ、オードリーの若林正恭（47）が28日深夜放送のニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」（土曜深夜1時）に生出演。喉のコンディション不良による休養の間、テレビ東京系「あちこちオードリー」の代打MCを務めた芸人らに改めて感謝した。若林は「あちこちオードリーだと、向井（慧）くん、山ちゃん（山里亮太）、平子（祐希）さん、狩野（英孝）くん。これはあちこちオードリーで言ったんだけど、俺より面白