今年も残りひと月余りとなり、大晦日の紅白歌合戦の出場者が気になる季節となってきた。折しも2025年は「放送100年」の節目の年。そのラストを飾る歌合戦の目玉探しにNHKは躍起だという。現状、その候補は誰なのか。探ってみた。【前編】では、「嵐」と中森明菜の動向について記す。

＊＊＊

【写真】復活ライブを終えた後、スタッフと笑顔を見せながら歩く明菜

関係は良好ではない

9月17日、NHKの定例会見が開かれた。メディア総局長は「一年を締めくくるにふさわしい紅白にしたい」と意気込みを語ったが、その場で記者から質問が上がったのは、嵐が出場するのかどうかということ。総局長は「私が答える立場ではない」と言葉を濁したが、彼らの動向がそれだけ注目を浴びているのは間違いない。

中森明菜と嵐

2020年の紅白出場を最後に、活動を休止していた嵐。今年5月には、活動再開と、2026年春のコンサートツアーをもっての解散を発表した。それと共に、今年の紅白に5人で出場する可能性が取り沙汰されてきたのである。

そもそもNHKとSTARTO社とは、ジャニーズ事務所創業者の故・ジャニー喜多川氏による性加害問題を巡り、微妙な関係が続いてきた。昨年10月にNHK側が、同社タレントの新規の番組出演にGOサインを出したものの、その年の紅白での出場は2年連続でゼロだった。ジャニー氏の性加害問題を扱った「NHKスペシャル」では事務所の姿勢を厳しく追及。また、NHKは同局の番組「ザ少年倶楽部」でも同氏によるセクハラがあったと報道したが、これをSTARTO側は完全否定するなど、他局と比べて関係は決して良好とは言い難い。

嵐の気持ちは

一方で、両者はその溝を埋める機会を模索してきた。その格好のチャンスと言われているのが、今年末の紅白への嵐出場である。

「紅白側は視聴率が是が非でも欲しい中、STARTO社のタレントが3年連続ゼロというわけにもいかない。活動再開の発表後も、嵐はファンクラブ向けの動画などには出演していますが、音楽番組への出演はゼロ。紅白に出れば、最大の目玉になります。STARTO社側としても多数のタレントを抱えている以上、NHKとの微妙な関係がいつまでも続くのは得策ではない。嵐だって、大野（智）くん以外のメンバーは芸能活動を続けていくわけですからね。双方が関係改善のきっかけがつかめないままでいるところに、嵐の出場はその距離を詰めるのに十分すぎる材料なのです」（芸能デスク）

ネックがあるとすれば、嵐のそれぞれのメンバーの気持ちだ。

「嵐はとりわけファンを大事にするグループとして知られています。今回の活動再開も、ファンへの感謝の思いをしっかり示したいというところから始まっている。その彼らが、コンサートより前に、ファンクラブ以外もが視聴できる場に出場するかどうか。また、ここ5年、芸能活動から遠ざかっている大野くんがテレビに出るかどうかという点も気になりますが、テレビの前の視聴者もファンの一人であることは間違いなく、最終的には出場の可能性は高いものと見られています」（同）

復活の火付け役

無事、嵐を“獲得”できれば今年の紅白の視聴率は上向きそうだが、NHKはさらなる別の大物も狙っている。中森明菜と松田聖子のW出場だ。1980年代のデビュー以降、永遠のライバルとして競い合ってきた2人が同時出場となれば、話題性は抜群だ。

明菜に関して、ここ数年のNHKの執心ぶりは尋常ではない。

「そもそもいまの明菜復活の火付け役がNHKなんです。2022年に『中森明菜 スペシャル・ライブ 1989 リマスター版』を放送したところ大反響。その後も過去の映像をまとめた音楽番組を何度も放映しています。そこから明菜の再評価が高まった。彼女が新しい事務所を立ち上げ、復活が本格化したのもその2022年。そうした経緯がありますから、NHKとしてもテレビに復帰するなら、紅白をスタートにしてほしい、という思いは強いでしょう」（レコード会社関係者）

この4月にもNHKは「中森明菜 Best Performance on NHK」と題して過去の歌唱映像を配信し、秋波を送っている。

心身の不調から、2017年に活動停止状態となった明菜だが、昨年、6年半ぶりにファン向けのイベントで歌唱し、今年4月には大分でのフェスに出るなど活動の幅を広げている。9月には「明治ミルクチョコレート」の発売開始99周年を記念した特別企画の第1弾アーティストとして、「明治チョコレートのテーマ」を歌唱した。ラジオにも出演を果たしていますから、あとはテレビ復帰だけなのです。紅白側も交渉に力が入るはず」（同）。

ディナーショー開催の意味

一方で、明菜自身の意向はどうか。今年の明菜は12月29日、30日と大阪でディナーショーを開催することを決めている。紅白は本番前の前日、前々日とリハーサルがある。このタイミングでの開催は、出場を拒否していると見ても良い。前出のレコード会社関係者は彼女の内心をこう読み解く。

「明菜本人はまだテレビに生出演して歌唱することに自信を持っていないのではないでしょうか。既に還暦を迎えていますし、長年の休養もあって歌唱力に衰えが来ている。若いときには抜群の歌唱力が売りで、“歌姫”としての自負もある彼女にとっては、大舞台での生歌唱はハードルが高いでしょう。実際、イベントなどでも、JAZZ風にアレンジして歌った曲が少なくなかったですからね。明菜のファンならまだしも、ファン以外の人たちに今の歌声を聞かせてしまってはマイナスになると考えているのでは」

それでも、出場の可能性がゼロというわけではない。

「いまの紅白は、生出演しなければならないものではないです。スケジュール的、演出的に生での出演が厳しいとなれば、事前収録するケースもなくはない。そうなれば、一発撮りしなくてもすみますし、声の問題も軽減できる」（同）

ギリギリまでNHKの出演交渉は続くはずである。

山本義和（やまもと・よしかず） 芸能記者

デイリー新潮編集部