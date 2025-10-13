乃木坂46の新たなる風となる予感！40枚目となるニューシングル発売決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

乃木坂46の40枚目となるシングルが11月26日に発売することが、グループのレギュラー番組「乃木坂工事中」内にて発表になった。

■乃木坂46が歩む新たな道…ニューシングルがどうなるかに注目！

この夏乃木坂46は、26万人を動員した『真夏の全国ツアー2025』を完遂し、今年加入した6期生と共にグループの新体制を夏のツアーで体現してきた。そして“聖地”明治神宮野球場での公演は、第10回目となるメモリアルなものとなった。

そんな中、グループの中心メンバーである3期生の久保史緒里が卒業を発表。そして6期生による『新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za』の開催発表など、グループは新しい道へと踏み出している。40枚目となる今シングルの選抜フォーメーションは、10月19日放送のレギュラー番組「乃木坂工事中」にて発表になるとのこと。今作がどのような風をグループにもたらすのかに注目だ。

■リリース情報

2025.11.26 ON SALE

SINGLE「乃木坂46 40thシングル」

■ライブ情報

乃木坂46 6期生『新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za』

11/08（土）東京・THEATER_MILANO-Za

11/09（日）東京・THEATER_MILANO-Za

11/17（月）東京・THEATER_MILANO-Za

11/18（火）東京・THEATER_MILANO-Za

11/19（水）東京・THEATER_MILANO-Za

11/21（金）東京・THEATER_MILANO-Za

11/30（日）東京・THEATER_MILANO-Za

久保史緒里 卒業コンサート

11/26（水）神奈川・横浜アリーナ

11/27（木）神奈川・横浜アリーナ

