10月13日は「サツマイモの日」です。サツマイモを電子レンジで加熱調理すると、パサついたり甘みが出なかったりすることがあります。電子レンジを使ってサツマイモの甘さを上手に引き出す方法について、冷凍食品やレトルト食品などを製造、販売するニチレイフーズ（東京都中央区）が、公式サイトで紹介しています。

ニチレイフーズは「サツマイモの甘みを引き出すポイントは、レンジで70度まで一気に加熱し、そのまま70度をキープする『2段温め法』。でんぷん質が糖に変わる70度でじっくり温めると、甘みがぐんぐん増して、レンジでチンしただけとは思えないおいしさに」と説明。サツマイモを甘く調理する方法について、次のように紹介しています。

【準備するもの】

・中サイズのサツマイモ（約300グラム）

大きいものは300グラムくらいになるように切る。小さいものは加熱時間を短くする

・キッチンペーパー

・竹串

・ラップ

【サツマイモを甘く調理する方法】

（1）サツマイモを水洗いし、ぬれたままキッチンペーパーでくるむ

適度な水分が必要なので、全体をしっとりぬらすのがポイント。

（2）（1）の上からラップでくるむ

ラップが蒸気を閉じ込めて温度を保つので、隙間ができないようにくるむ。

（3）600ワットの電子レンジで1分30秒加熱する

一気に70度まで加熱する。200グラム程度の小さめのサツマイモなら1分でOK。

（4）200ワットの電子レンジで8〜10分加熱する

小さいワット数で70度を保って甘みを引き出す。小さめのサツマイモもなら8分程度、200ワットがなければ解凍モードでもOK。

（5）竹串でやわらかさを確認

ラップとキッチンペーパーをめくり、太い部分に竹串を刺してスッと通れば完成。サツマイモが熱くなっているのでやけどに注意。かたさが残っていればキッチンペーパーとラップを元に戻し、竹串が通るまで200ワットの電子レンジで30秒ずつ、追加で加熱する。

ぜひ試してみてはいかがでしょうか。