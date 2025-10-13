ÆüËÜÂåÉ½vs²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¡ØWÇÕ¤ÎÀï¤¤Êý¤¬·è¤Þ¤ë¡Ù¤ÈËÜÅÄ·½Í¤¤âÂçÃíÌÜ¡ª¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÀï½Ñ¤Ç¥Æ¥¹¥È¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡×
ÆüËÜÂåÉ½¤Ï14Æü¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
2026Ç¯WÇÕÍ½Áª¤òÀ¤³¦ºÇÂ®¤ÇÆÍÇË¤·¡¢8Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¡£
¤¿¤À¡¢°ìÉô¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤¬Î¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºÇ¶á3»î¹ç¤Ï2Ê¬1ÇÔ¤È¾¡¤Á¤¬¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¤«¤Ä¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤Î¼ç¼´¤À¤Ã¤¿ËÜÅÄ·½Í¤¤â¡Ö14Æü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ÇÍèÇ¯¤ÎÀï¤¤Êý¤¬·è¤Þ¤ë¡£¶½Ì£¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÀï½Ñ¤Ç¤½¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡£¡×¤È£Ø¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬¥»¥ì¥½¥óÁê¼ê¤Ë¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿Àï½Ñ¤È¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÔÀ®¤ÇÄ©¤à¤«¤Ç¡¢£×ÇÕËÜÂç²ñ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
ÆüËÜ¤ÏÄÌ»»À®ÀÓ2Ê¬11ÇÔ¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÂç¤Î¶ì¼ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾¶á¤È¤Ê¤ë2022Ç¯¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢¸åÈ¾30Ê¬¤¹¤®¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ÇÂÑ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤ÎPK¤Ë¤è¤ê¡¢0-1¤ÇÇÔÀï¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜÅÄ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤È3ÅÙÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2012Ç¯¤È2014Ç¯¤Ï¿ÆÁ±»î¹ç¡¢2013Ç¯¤ÏFIFA¥³¥ó¥Õ¥§¥Ç¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤ÇÀï¤Ã¤¿¤¬¡¢0-4¡¢0-3¡¢0-4¤È¤¤¤¦¥¹¥³¥¢¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î3»î¹ç¤Ç·×7¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅ·Å¨¤È¸Æ¤Ù¤ëÂ¸ºß¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÏÉé½ý¤Î¤¿¤á¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÃíÌÜ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ï¡¢14Æü¤ËÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£