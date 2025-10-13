『Damon」Tシャツが販売された

ドジャースの佐々木朗希投手はポストシーズンでここまで4試合に登板。5回と1/3を無失点でブルペンの救世主となった。地元メディア「ドジャース・ネーション」は「Damon（悪魔的）」と題し、登板直後にはまさかのTシャツを販売。ファンは「このTシャツちょっと欲しい」と話題になっている。

ブルペンの一員として完全復活した。9日（日本時間10日）、本拠地フィリーズとの第4戦では同点の8回に登板。シュワーバー、ハーパー、ボームのクリーンアップを抑えると、9回、10回も3者凡退に仕留めた。圧倒的な投球でサヨナラ勝利を呼び込み、リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。

ドジャース・ネーションはX（旧ツイッター）を更新。上部に「クローザー」と日本語で記されており、真ん中に角の生えた悪魔、その下に「DEMON CLOSER」とデザインされたTシャツを爆速販売した。1枚35ドル（約5300円）となっている。

悪魔がデカデカと描かれたTシャツはファンの間でも話題に。「デーモン！ いやそこは神だよ！ 大魔神！ あ、やっぱり悪魔か？」「これはシャイな朗希のイメージとは違うけどアリよりのアリ」「すげぇシャツだ……」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）