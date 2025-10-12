ユニクロ・GU・無印良品の服を着まわした「秋のトレンドコーデ」を2つご紹介します。教えてくれたのは、人気スタイリストの福田麻琴さん。そして、ゲストとして椿鬼奴さんもご登場します！

各6000円以下！秋の着まわしアイテム10着

A：カラーカーディガン

【写真】トレンド感のある秋コーデ2つ

今秋の流行色はブラウン。血色がアップして見えるオレンジみのあるテラコッタブラウンなら、大人も取り入れやすい。ハイゲージだからさらっとしていて着心地よし。

・カーディガン ￥3990（無印良品／無印良品 銀座）

B：ピンストライプベスト

まだ暑い秋のはじめ、ジャケット代わりに活躍するダブルブレストのベスト。気になる腰回りが隠れる着丈、細いストライプのおかげで、すっきり細見えがかなう1着。

・ベスト ￥3990〈一部店舗のみ販売〉(ジーユー）

C：リブカットソー

1枚でも、レイヤードでもサマになるライトグレーのカットソー。合わせるボトムを選ばない点もおすすめ。首元にボタンのあるヘンリーネックデザインが着こなしのアクセントに。

・ボタン付きカットソー ￥1990（ユニクロ）

D：タックワイドパンツ

「脚長効果」「はくだけでシャレ感が出る」と大人気のタックワイドパンツ。センタープレス入りできちんと感はありつつ、後ろウエストはゴム仕様だからラクチン。

・パンツ ￥2990（ジーユー）

E：シフォンスカート

色は秋らしいブラウンでも、素材は透け感のあるシフォンで軽やか&涼しげ。暑さの残る時季に最適な1枚です。裏地つきで、ウエストはゴム仕様だからデイリーに着られます。

・スカート ￥3990（ユニクロ）

F：バギーカーブデニム

外側にボリュームをもたせたカーヴィーなシルエットが特徴。脚のラインを拾わない、ゆとりあるシルエットのおかげで華奢見え効果も。ソフトな生地感で肌触りよし。

・デニムパンツ ￥4990（ユニクロ）

G：ボーダーカットソー

ブラウンとピンクを合わせたような絶妙なカラーで、定番のボーダーカットソーをブラッシュアップ。カジュアルななかにも華があり、大人の女性にマッチ。オーガニックコットンを使用。

・ボーダーカットソー ￥2990（無印良品／無印良品 銀座）

H：ドルマンスリーブシャツ

脇や肩にゆとりがあるドルマンスリーブのシャツ。1枚で着るのはもちろん、羽織りにもできるので、シーンや季節を問わず使えます。お尻が隠れる着丈もうれしい。

・シャツ ￥2490（ジーユー）

I：ケーブル編みカーディガン

ケーブルの編み地とメタルボタンがアクセント。クラシカルな雰囲気が秋を演出してくれます。シンプルなボトムに合わせるだけでも、きちんと感のある着こなしに。

・半袖カーディガン ￥1990（ジーユー）

J：ドット柄セットアップ

羽織りにもなるシャツワンピースとワイドパンツ。黒地に細かな白のドット柄だから子どもっぽくならず、セットで着ても重見えしない、優秀なプリントです。

・ワンピース￥5990、パンツ￥4990（ともに無印良品／無印良品 銀座）

やっと涼しくなって流行のブラウンでワントーンコーデに（A+E）

まだ暑さが残る時季には、ブラウンの服に合わせる小物はさわやかな白が多かったけれど、秋めいてきたら黒にシフト。リッチなムードも感じさせるコーデに。お酒好きの奴ねえさんのために、酒屋さんで手土産ゲット！

・ブレスレット￥3850（アネモネ／サンポークリエイト） バッグ￥2990（ジーユー）

夜はきちんと感もトレンド感もあるベスト×デニム！（B＋C＋F）

夜のお出かけはトレンド感も大事にしたいからベストを主役に、フレンドリーに見せてくれるデニムを合わせて。初スナックにドキドキしたけど、歌って飲んで楽しかったなあ。スナックにハマりそうな予感！（笑）

・ピアス〈2個セット〉￥590（ジーユー） パンプス￥6600（オリエンタルトラフィック／ダブルエー）

・［椿鬼奴さん］ネックレス￥48400（アリ・ジェルディ）、バングル￥46200（ポリーナ フィレンツェ）、リング￥19800（ラダ／すべてピモンテ） パンプス￥2990（ジーユー） ワンピース（スタイリスト私物）